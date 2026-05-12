King’s College Wimbledon TPHCM dự kiến khai giảng vào tháng 8-2027

Ngày 9-5-2026, King's College School, Wimbledon – tổ chức giáo dục với lịch sử gần 200 năm đến từ Anh Quốc, đã chính thức công bố hợp tác cùng Millennia Education để thành lập cơ sở tại TPHCM.

Nghi thức trao tặng cờ và sách – món quà mang ý nghĩa biểu trưng từ King's Wimbledon đến trường King’s TPHCM

Ngôi trường mới mang tên King's College Wimbledon TPHCM, tọa lạc tại khu đô thị The Global City, phường Bình Trưng. Trường dự kiến khai giảng niên khóa đầu tiên vào tháng 8-2027, nhận học sinh từ 2 đến 18 tuổi (mầm non đến trung học).

Trường được quản lý và kiểm soát chất lượng trực tiếp bởi King’s College School, Wimbledon (Vương quốc Anh) – ngôi trường vốn nổi tiếng với thành tích học thuật vượt trội, có 25% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học danh giá như Oxford, Cambridge và nhóm Ivy League.

Theo lãnh đạo nhà trường, King's College Wimbledon TPHCM sẽ tập trung vào sự phát triển hài hòa giữa Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách, chuẩn bị cho học sinh hành trang vào đời ở tuổi 25. Cơ sở vật chất của trường trải rộng gần 2 hecta với các dãy phòng học và tiện ích như hồ bơi trong nhà 25m, sân bóng đá, nhà hát 500 chỗ và hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại.

Hiện tại, School Gallery của trường tại số 179 Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh đã mở cửa để phụ huynh tham quan và tìm hiểu thông tin.

THÁI HOÀNG