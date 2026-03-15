Lực lượng vũ trang tại TPHCM hòa chung ngày hội non sông

Hòa chung không khí ngày hội non sông trên cả nước, sáng 15-3, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn TPHCM nô nức bỏ phiếu bầu cử.

Ngay từ sáng sớm, Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh TPHCM (phường Hòa Hưng), Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn) và các đơn vị trực thuộc - Lữ đoàn 171 (phường Phước Thắng); Trung đoàn 251 (phường Vũng Tàu)... đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM bỏ phiếu bầu cử

Cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bỏ phiếu bầu cử

Cử tri Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tham gia bầu cử

Cử tri Hải đoàn Biên phòng 18 bỏ phiếu bầu cử

Cử tri Lữ đoàn 171, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bỏ phiếu bầu cử

Mỗi lá phiếu được cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện niềm tin và trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI