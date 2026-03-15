TPHCM: Đến 9 giờ sáng 15-3, đã có hơn 13% cử tri tham gia bầu cử

Không khí Ngày hội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, phường Xuân Hòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sáng 15-3, Ủy ban Bầu cử TPHCM phát thông tin về tình hình bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo đó, 5.068 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử lúc 6 giờ 45 phút.

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng, nghiêm túc. Trước sự chứng kiến của cử tri, các tổ bầu cử đã kiểm tra thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ; đồng thời, mời 2 cử tri không phải là những người ứng cử tại khu vực bỏ phiếu chứng kiến việc kiểm tra thùng phiếu, sau đó niêm phong thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ theo quy định.

Sau lễ khai mạc, đông đảo cử tri tham gia bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri TPHCM đánh giá công tác tổ chức bầu cử được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng quy định.

Tính đến 9 giờ, tiến độ cử tri đi bầu trên toàn địa bàn thành phố đạt 13,46%; trong đó, tại 4 khu vực bầu cử sớm (thuộc phường Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn), tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu sớm đạt 100%.

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, tình hình an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu ổn định. Các phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai và dịch bệnh được lực lượng chức năng ứng trực nghiêm túc, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Các điểm bầu cử được trang trí đảm bảo mỹ quan, đúng quy định. Các tổ bầu đã bố trí nhân sự thường trực bên thùng phiếu làm nhiệm vụ hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và bảo vệ thùng phiếu.

NGÔ BÌNH