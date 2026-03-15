Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bỏ phiếu bầu cử tại phường Xuân Hòa

Sáng 15-3, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự Ngày hội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa, sáng 15-3.

Dự lễ khai mạc Ngày hội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Cương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM…

Từ sáng sớm, cử tri khu vực bỏ phiếu số 2 (Trường Mầm non 27-4, phường Xuân Hòa) đến làm thủ tục chuẩn bị bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu số 2 được trang trí cờ hoa rực rỡ. Từ ngoài cổng, lực lượng công an, quân sự, thanh niên tình nguyện túc trực để hướng dẫn cử tri vào khu vực nhận phiếu bầu cử và thực hiện các bước bỏ phiếu bầu cử.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa, sáng 15-3.

Khai mạc Ngày hội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2, thông tin, trong những ngày qua, cử tri đã được tiếp xúc, tìm hiểu về tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của người ứng cử. Trước khi vào phòng bỏ phiếu, mỗi cử tri xem lại danh sách và tiểu sử người ứng cử một lần nữa, để quyết định lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân. Đề nghị mỗi cử tri cần thực hiện đúng nội quy phòng bỏ phiếu, đi bầu sớm, bầu đủ theo quy định.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa, sáng 15-3.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa, sáng 15-3.

Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa có gần 2.700 cử tri. Ngoài cử tri thường trú trên địa bàn, còn có các cơ quan đơn vị đặc thù như bệnh viện, cơ sở tôn giáo.

Bên cạnh việc vận động cử tri đến bỏ phiếu trực tiếp, Tổ bầu cử số 2 cũng thực hiện mang thùng phiếu phụ đến tận các cơ quan đơn vị và nhà của các cử tri không có điều kiện đi bầu cử, để cử tri thực hiện quyền công dân đầy đủ, đúng quy định.

Cử tri Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1944, khu phố 7, phường Xuân Hòa) dù tuổi cao và đau chân vẫn cùng người thân đến khu vực bỏ phiếu số 2 tại Trường Mầm non Tuổi Thơ 7. Lực lượng hỗ trợ mang thùng phiếu phụ để cử tri thực hiện quyền công dân tại chỗ.

