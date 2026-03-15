Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong bỏ phiếu bầu cử tại phường Tân Định

Dự lễ khai mạc Ngày hội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Tân Định có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.
Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7 (Trường Tiểu học Đuốc Sông, phường Tân Định) đã chuẩn bị chu đáo cho lễ khai mạc và bầu cử. Từ sáng sớm, cử tri đã phấn khởi đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.
Ngay sau nghi thức chào cờ, khai mạc, cử tri đã tiến hành các bước bầu cử theo quy trình, quy định của Luật Bầu cử.
Điểm bầu cử số 7, phường Tân Định (tại Trường Tiểu học Đuốc Sống) có 3.078 cử tri. Bên cạnh điểm bỏ phiếu trực tiếp, Tổ bầu cử số 7 cũng thực hiện mang thùng phiếu phụ và có đội hình đến tận nhà các cử tri cao tuổi, người khuyết tật, khó khăn trong đi lại, để cử tri thực hiện quyền bầu cử.
