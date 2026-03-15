Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tham gia bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tham gia bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Đồng chí tin tưởng, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Sáng 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 14 (trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng cử tri dự khai mạc ngày bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Cùng dự còn có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại khu vực bỏ phiếu số 14, từ sáng sớm đã có hàng trăm cử tri đến xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu ĐBQH và ĐB HĐND các cấp.

Ngay sau lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã bỏ phiếu bầu cử.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay sau khi thực hiện quyền bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chia sẻ với báo chí, bày tỏ vui mừng, vinh dự khi đến dự, bỏ phiếu bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và hoan nghênh Hội đồng Bầu cử quốc gia, các ủy ban bầu cử, ban bầu cử và tổ bầu cử trên cả nước đã triển khai nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử.

Cử tri xếp hàng đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục theo dõi sát sao, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, với sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, cùng sự hưởng ứng tích cực của cử tri và nhân dân, cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam.

Đồng chí tin tưởng, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chia sẻ với báo chí ngay sau khi thực hiện quyền bầu cử, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui, khi cùng cử tri thành phố và cả nước tham gia Ngày hội non sông.

Đồng chí chia sẻ, Quốc hội và HĐND các cấp mỗi ngày có sự đổi mới, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Vì vậy, những người ứng cử được cử tri tin tưởng bầu trúng cử là vinh dự và trách nhiệm rất lớn lao.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của nhân dân đối với những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng bày tỏ mong muốn bà con cử tri trên địa bàn thành phố tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần làm nên thành công của Ngày hội non sông.

VĂN MINH