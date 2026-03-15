Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đến dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn.

Sáng 15-3, hòa cùng không khí Ngày hội non sông, tại TPHCM, các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đồng loạt khai mạc trong không khí trang trọng.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn), từ sáng sớm, hàng trăm cử tri đến xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu ĐBQH và ĐB HĐND các cấp.

Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay sau lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu cử.

Chia sẻ với báo chí ngay sau khi thực hiện quyền bầu cử, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui khi cùng cử tri thành phố và cả nước tham gia Ngày hội non sông.



Đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ, Quốc hội và HĐND các cấp luôn đổi mới, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Những người ứng cử được cử tri tin tưởng bầu trúng cử là vinh dự và trách nhiệm rất lớn lao.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đối với những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng bày tỏ mong muốn cử tri trên địa bàn thành phố tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần làm nên thành công của Ngày hội non sông.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, từ sáng sớm, đông đảo cử tri trên địa bàn thành phố đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ khai mạc Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy... đều được chuẩn bị chu đáo.

Người dân dự lễ khai mạc và bầu cử. Ảnh: VĂN MINH

Tại nhiều khu vực bỏ phiếu, không gian được trang trí cờ hoa trang trọng, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được niêm yết công khai, thuận tiện để cử tri theo dõi.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại các tổ bầu cử túc trực từ sớm, hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu nhanh gọn, đúng quy trình.

Không khí ngày bầu cử trên địa bàn TPHCM diễn ra phấn khởi, an toàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

