Mái trường mới của trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Chỉ trong 45 ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM tham gia di dời thiết bị, vật tư, thi công để chuyển một trụ sở công vụ thành trường học, nuôi dưỡng tương lai trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Thực hiện Đề án của Bộ Công an về thành lập hệ thống Trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND), cơ sở II Công an TPHCM (trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập) được chuyển đổi công năng thành Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân V (Trường Văn hóa CAND V), trở thành một trong 6 trường thuộc hệ thống Trường Văn hóa CAND được Bộ Công an triển khai tại các địa phương trên cả nước.

“Mừng như có người bảo vệ gia đình mình”

Tờ mờ sáng, trong căn nhà lợp mái tôn xiêu vẹo ở phường Bà Rịa (TPHCM), ông Lê Văn Vân (67 tuổi) lục tục chuẩn bị chở vợ đi bán hàng. Sau một hồi soạn sửa, hai vợ chồng lên chiếc xe máy cũ lọc cọc, ra sạp hàng ở chợ, bán dao, kéo, muỗng, đũa… kiếm sống qua ngày và nuôi hai đứa cháu mồ côi.

Ba năm trước, mẹ của hai đứa trẻ ra đi vì bệnh hiểm nghèo. Khi ấy, cháu Ngọc Giàu mới 2 tuổi, Đức Tài vừa lên 5. Người mẹ trẻ vốn là chỗ dựa duy nhất của hai con, nay không còn. Hai đứa trẻ bơ vơ, chỉ còn biết nương tựa vào ông bà ngoại tóc đã bạc, lưng đã còng. Sau khi con gái mất, vợ ông Vân lại bị tai nạn gãy chân, phải nằm liệt giường suốt 18 tháng. “Lúc đó, có khi tôi không còn tiền để mua đồ ăn, cả nhà đành phải nấu mì qua bữa…”, ông Vân kể về những ngày khó khăn nhất.

Tuổi ngày càng cao, sức khỏe ngày một yếu, nhưng điều khiến ông Vân lo sợ nhất không phải chuyện nghèo mà là tương lai của hai cháu. “Nghèo khó thì mình gói ghém cũng đủ hột cơm vô bụng. Thế nhưng, lo nhất là bây giờ tuổi đã cao, không biết ngày mai mình còn khỏe mạnh được không. Nếu như mình ngã bệnh, ai bảo vệ, ai nuôi dạy hai đứa trẻ?”, ông Vân nhớ lại suy nghĩ từng ám ảnh mình.

Giữa những lo lắng bộn bề thì một ngày các chiến sĩ công an khu vực phường Bà Rịa tìm đến tận nhà, thông tin cho ông bà về việc Bộ Công an thành lập Trường Văn hóa CAND V, trường nội trú dành cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Nghe tin, ông Vân mừng rỡ: “Mừng giống như có người bảo vệ gia đình mình, giúp các cháu được no ấm, mình cũng yên lòng”.

Năm học 2026-2027, cùng với hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cháu Lê Kiều Đức Tài (8 tuổi) của ông bà sẽ bước vào một chặng đường mới dưới mái Trường Văn hóa CAND V. Ở đó, những đứa trẻ kém may mắn như Đức Tài có một nơi để nương tựa, học tập và trưởng thành.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà một số học sinh khóa đầu tiên Trường Văn hóa CAND V. Ảnh: KHÁNH CHI

45 ngày thần tốc

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ trong lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa CAND V vào ngày 15-8: “Thời gian triển khai thực hiện rất ngắn, chỉ trong 45 ngày”.

Để hoàn thành công trình, từ các cuộc họp đến công trường, từng bản vẽ thiết kế, phương án tổ chức thi công và từng phần việc được tính toán theo ngày. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm gấp rút di dời hàng tấn thiết bị, hàng ngàn tài liệu, hồ sơ, bảo đảm việc cải tạo diễn ra đúng tiến độ.

Trong thời gian ngắn, từ những bức tường cũ, một ngôi trường mới hoàn thiện. Công trình hoàn thành sửa chữa, cải tạo và bàn giao 8 khối nhà, gồm nhà hiệu bộ, khối Tiểu học, THCS, khối THPT, hội trường, nhà ở giáo viên - nội trú cấp I, nhà ở nội trú cấp II, nhà ở nội trú cấp III và nhà thi đấu. Các khối lớp học, phòng học chức năng, thư viện, phòng học STEM… được lắp đặt thiết bị, sẵn sàng phục vụ việc dạy và học. Các khu nhà ở nội trú được trang bị giường, tủ, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho học sinh.

Hiện nay, Công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an TP Đồng Nai và Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện công tác tuyên truyền, tuyển sinh. Cùng với đó, Công an TPHCM phối hợp Sở GD-ĐT rà soát, tuyển chọn nguồn giáo viên phù hợp với các vị trí giảng dạy và có nguyện vọng công tác tại trường, góp phần bảo đảm môi trường giáo dục hiện đại, chất lượng cho học sinh.

6 trường Văn hóa CAND được triển khai tại các tỉnh, thành: Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ, Tây Ninh, TPHCM và Nghệ An. Các trường sẽ tổ chức nuôi, dạy nội trú hoàn toàn miễn phí đối với học sinh cấp tiểu học, THCS, THPT, gồm: trẻ em là con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ; trẻ em người nước ngoài trong chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước.

KHÁNH CHI