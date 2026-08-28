Tiếp sức sinh viên nghèo thực hiện ước mơ làm bác sĩ

Chiều 28-8, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ em Hải Nữ Hoàng Linh (sinh năm 2002, quê Khánh Hòa). Em Hoàng Linh vừa tốt nghiệp đại học ngành Y, hiện đang tiếp tục học tập, thực hành để hoàn thiện các điều kiện hành nghề bác sĩ tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Hoàng Linh cho biết gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ em mắc nhiều bệnh như hở van tim hai lá, suy tim độ II, lao phổi…, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động và không có tiền điều trị bệnh. Khi còn học THPT, hàng ngày, Hoàng Linh một buổi đến trường, buổi còn lại làm bánh để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Trong hoàn cảnh khó khăn, Hoàng Linh luôn ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mẹ. Năm 2020, Hoàng Linh đạt 29,3 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển ngành Y khoa, Đại học Tây Nguyên. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, khiến Hoàng Linh từng có ý định tạm dừng việc học để phụ giúp gia đình.

Trước hoàn cảnh của Hoàng Linh, nhiều tấm lòng nhân ái đã chung tay hỗ trợ em. Trong đó, riêng bà Nguyễn Thị Dậu, chủ cơ sở Như Lan (TPHCM) đã quyết định hỗ trợ em 50 triệu đồng, giúp Hoàng Linh có thêm điều kiện tiếp tục học tập, theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Ngày 14-8 vừa qua, Hoàng Linh tốt nghiệp đại học, xếp loại khá. Để tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ, Linh phải hoàn thiện quá trình thực hành và các điều kiện cần thiết để được cấp chứng chỉ hành nghề Y.

Đại diện Báo SGGP tại Đắk Lắk trao số tiền 40 triệu đồng cho em Hoàng Linh

Tiếp tục đồng hành cùng Hoàng Linh trên hành trình thực hiện ước mơ, cơ sở Như Lan đã thông qua Báo SGGP hỗ trợ em thêm 40 triệu đồng. Như vậy, đến nay, Cơ sở Như Lan đã hỗ trợ Hoàng Linh tổng cộng 90 triệu đồng.

Tại buổi trao tiền, TS Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, gửi lời cảm ơn Báo SGGP và cơ sở Như Lan đã quan tâm, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để Hoàng Linh hoàn thành quá trình thực hành, các điều kiện hành nghề và tìm được việc làm phù hợp sau khi ra trường.

Em Hải Nữ Hoàng Linh gửi lời cảm ơn Báo SGGP và cơ sở Như Lan đã tiếp sức, giúp em tiến gần hơn đến ước mơ trở thành bác sĩ

Đón nhận số tiền hỗ trợ, Hoàng Linh xúc động cảm ơn Báo SGGP và cơ sở Như Lan đã tiếp tục đồng hành, giúp em tiến gần hơn đến ước mơ trở thành bác sĩ. Linh cho biết sẽ nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn để không phụ những tấm lòng nhân ái đã tiếp sức, đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua.

MAI CƯỜNG