Xây dựng niềm tin trong hoạt động từ thiện

Sáng 16-8, tại Trường Đại học Hoa Sen (TPHCM), Quỹ Từ thiện Bông Hồng Nhỏ tổ chức tọa đàm “Lắng nghe - Chia sẻ - Cùng hành động”. Các khách mời trao đổi về việc xây dựng niềm tin trong hoạt động thiện nguyện.

Tham dự tọa đàm có ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ; TS Đỗ Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bông Hồng Nhỏ...

TS Đỗ Mạnh Cường cho biết để công tác thiện nguyện tạo ra những kết quả tích cực, trước hết cần thực sự hiểu và tôn trọng những người được hỗ trợ. Việc giúp đỡ nếu chỉ xuất phát từ cảm xúc hoặc mong muốn của người cho mà không hiểu đúng nhu cầu của người nhận có thể dẫn đến cách tiếp cận chưa phù hợp.

Các đại biểu tham gia tại tọa đàm

Tại tọa đàm, nhà báo Võ Thị Lan Hương cho biết, qua 27 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, điều cốt lõi bà rút ra trong hoạt động thiện nguyện là niềm tin. Báo chí có thể đồng hành với hoạt động thiện nguyện trước hết bằng việc đưa tin nhanh chóng, chính xác và có kiểm chứng. Việc thiện nguyện phải trên nguyên tắc “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm”.

Quỹ Từ thiện Bông Hồng Nhỏ được Bộ Nội vụ thành lập theo Quyết định số 1151 và cấp phép hoạt động theo Quyết định số 316 năm 2022, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế - sức khỏe, an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

CẨM NƯƠNG