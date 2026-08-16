Nhịp cầu nhân ái

Xây dựng niềm tin trong hoạt động từ thiện

SGGPO

Sáng 16-8, tại Trường Đại học Hoa Sen (TPHCM), Quỹ Từ thiện Bông Hồng Nhỏ tổ chức tọa đàm “Lắng nghe - Chia sẻ - Cùng hành động”. Các khách mời trao đổi về việc xây dựng niềm tin trong hoạt động thiện nguyện.

Tham dự tọa đàm có ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ; TS Đỗ Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bông Hồng Nhỏ...

TS Đỗ Mạnh Cường cho biết để công tác thiện nguyện tạo ra những kết quả tích cực, trước hết cần thực sự hiểu và tôn trọng những người được hỗ trợ. Việc giúp đỡ nếu chỉ xuất phát từ cảm xúc hoặc mong muốn của người cho mà không hiểu đúng nhu cầu của người nhận có thể dẫn đến cách tiếp cận chưa phù hợp.

2aOboQrsEYHvfFsAWR7zTb7JWwms6pDVMoEkQUJU.jpg
Các đại biểu tham gia tại tọa đàm

Tại tọa đàm, nhà báo Võ Thị Lan Hương cho biết, qua 27 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, điều cốt lõi bà rút ra trong hoạt động thiện nguyện là niềm tin. Báo chí có thể đồng hành với hoạt động thiện nguyện trước hết bằng việc đưa tin nhanh chóng, chính xác và có kiểm chứng. Việc thiện nguyện phải trên nguyên tắc “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm”.

Quỹ Từ thiện Bông Hồng Nhỏ được Bộ Nội vụ thành lập theo Quyết định số 1151 và cấp phép hoạt động theo Quyết định số 316 năm 2022, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế - sức khỏe, an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

Tin liên quan
CẨM NƯƠNG

Từ khóa

Thiện nguyện Bông Hồng nhỏ Bộ Nội vụ niềm tin

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn