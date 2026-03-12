Mạng di động FPT ra mắt Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0

Mạng di động FPT đã ra mắt Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0 – phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến so với lần đầu ra mắt năm 2024.

Người dùng SIM của mạng di động FPT đã được trải nghiệm trợ lý cuộc gọi FAI 2.0

Ở phiên bản FAI 2.0, hệ thống được nâng cấp nhằm tăng khả năng cá nhân hóa và hỗ trợ người dùng linh hoạt hơn trong quá trình xử lý cuộc gọi. Người dùng có thể lựa chọn trợ lý với nhiều giọng nói đa dạng hơn, khi hệ thống bổ sung thêm loại giọng trợ lý mới, nâng tổng số lên 7 giọng, với các sắc thái vùng miền khác nhau.

Một cải tiến đáng chú ý khác là khả năng tự cài đặt lý do không nghe máy. Nếu trước đây, người dùng chỉ có thể chọn các lý do gợi ý sẵn từ hệ thống, thì ở phiên bản mới, người dùng có thể chủ động thiết lập nội dung phản hồi phù hợp với từng tình huống.

Đặc biệt, FAI 2.0 cho phép cài đặt chi tiết kịch bản giao nhận hàng, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những khách hàng thường xuyên mua sắm trực tuyến hoặc làm việc đối tác vận chuyển. Khi có cuộc gọi từ đơn vị giao hàng trong lúc người dùng bận, trợ lý có thể thay mặt thông báo thời gian bận, lý do bận và hướng dẫn cụ thể việc giao hàng như giao đến địa điểm nào, ai nhận hộ và số điện thoại của người nhận thay.

Nhờ đó, quá trình giao nhận vẫn được đảm bảo ngay cả khi chủ thuê bao không trực tiếp nghe máy. Bên cạnh đó, hệ thống còn bổ sung thêm nhiều kịch bản trả lời thông minh cho các tình huống thường gặp như cuộc gọi nhắc hẹn, đặt lịch, nhắc thanh toán hoặc các cuộc gọi cần phản hồi gấp.

Về khả năng xử lý thông tin, FAI 2.0 tích hợp công nghệ GenAI để tóm tắt nội dung cuộc gọi mà trợ lý đã nghe máy thay. Nội dung tóm tắt sẽ được gửi về cho chủ thuê bao thông qua tin nhắn SMS, giúp người dùng nhanh chóng nắm được thông tin chính mà không cần nghe lại toàn bộ cuộc gọi.

Song song đó, hệ thống cũng nâng cấp công nghệ phân tích và lọc cuộc gọi rác, giúp nhận diện chính xác hơn các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo hoặc làm phiền, đồng thời gửi cảnh báo tới người dùng khi phát hiện nguy cơ.

Tính đến tháng 3-2026, Trợ lý cuộc gọi FAI đã đạt hơn 400.000 thuê bao sử dụng, cho thấy sự quan tâm và đón nhận tích cực từ người dùng đối với các dịch vụ hỗ trợ liên lạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người thường xuyên bận rộn, không thể trực tiếp nghe máy nhưng vẫn cần đảm bảo không bỏ lỡ các thông tin quan trọng. Dịch vụ Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0 được cung cấp với giá cước 9.000 đồng/tháng, khách hàng đăng ký dịch vụ bằng cách soạn tin nhắn: DK FAI gửi 5775.

KIM THANH