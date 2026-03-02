Xiaomi Pad 8 Series với hiệu suất toàn năng cho người dùng hiện đại

Xiaomi đã ra mắt Xiaomi Pad 8 Series tại Việt Nam, thế hệ máy tính bảng cao cấp mới với thông điệp “Hiệu suất toàn năng”.

Xiaomi Pad 8 Series thỏa sức cho các công việc văn phòng và giải trí

Sảm phẩm này hướng đến nhóm người dùng hiện đại, đang tìm kiếm một thiết bị mạnh mẽ cho công việc nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt. Sở hữu hiệu năng vượt trội từ các vi xử lý Snapdragon 8 Elite hàng đầu, màn hình 3.2K 144Hz sắc nét, dung lượng pin lớn 9200mAh cùng hệ sinh thái phụ kiện cao cấp, Xiaomi Pad 8 Series được phát triển để mang đến trải nghiệm hiệu suất chuẩn PC cho người dùng hiện đại, từ xử lý văn bản, họp trực tuyến cho đến sáng tạo nội dung.

Xiaomi Pad 8 Series được trang bị nền tảng phần cứng mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc cường độ cao. Cụ thể, Xiaomi Pad 8 Pro sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm, trong khi Xiaomi Pad 8 được trang bị Snapdragon 8s Gen 4 tiến trình 4nm. Bộ đôi vi xử lý hàng đầu mang lại hiệu suất xử lý vượt trội và khả năng vận hành ổn định trong các tác vụ đa nhiệm phức tạp.

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ chế độ máy trạm, cho phép mở nhiều cửa sổ ứng dụng đồng thời, mang đến trải nghiệm xử lý tác vụ tiệm cận PC. Điều này nâng cao đáng kể hiệu quả đa nhiệm trong công việc khi cho phép người dùng đồng thời chỉnh sửa tài liệu, xử lý bảng tính, tra cứu thông tin...

Vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 3, Xiaomi Pad 8 Series sở hữu khả năng kết nối liên thông đa thiết bị thuộc nhiều nền tảng, đồng thời tích hợp bộ công cụ Xiaomi HyperAI, hỗ trợ tối ưu quy trình làm việc thông minh, nâng cao hiệu suất xử lý và trải nghiệm sử dụng trong các tác vụ văn phòng lẫn sáng tạo nội dung.

Bên cạnh đó, Xiaomi đồng thời giới thiệu hệ phụ kiện gồm bàn phím, ốp lưng và bút cảm ứng Xiaomi Focus Pen Pro hoàn toàn mới. Chiếc bút này sở hữu thiết kế không nút bấm, hỗ trợ các thao tác chạm thông minh cùng độ nhạy cao, đáp ứng nhu cầu ghi chú, phác thảo và sáng tạo nội dung trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Với màn hình 11,2 inch độ phân giải 3.2K, tần số quét lên đến 144Hz, Xiaomi Pad 8 Series được trang bị mang lại không gian hiển thị rộng rãi, sắc nét và mượt mà trong mọi thao tác, tỷ lệ khung hình tối ưu 3:2 giúp người dùng làm việc hiệu quả.

Cả hai phiên bản đều sở hữu viên pin 9.200mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong suốt một ngày làm việc. Xiaomi Pad 8 Pro hỗ trợ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge 67W, trong khi Xiaomi Pad 8 hỗ trợ sạc nhanh 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng. Thời lượng pin dồi dào và công nghệ sạc nhanh linh hoạt cho phép người dùng xử lý công việc, chỉnh sửa tài liệu, tham gia các cuộc họp trực tuyến hay trình chiếu nội dung trong nhiều giờ liền mà không gián đoạn.

Xiaomi Pad 8 Series đã được mở bán tại các hệ thống bán lẻ trên cả nước, với mức giá trên từng phiên bản lần lượt như sau: Xiaomi Pad 8 Pro (gồm 2 lựa chọn màu sắc xám và xanh rừng thông) với 2 phiên bản bộ nhớ 8GB + 256GB và 8GB + 128GB có giá bán lần lượt là 17.990.000 đồng và 16.990.000 đồng. Còn Xiaomi Pad 8 (gồm 3 lựa chọn màu sắc xám, xanh dương và xanh rừng thông), với 2 phiên bản bộ nhớ 8GB + 256GB, 8GB + 128GB, có giá bán lần lượt là 13.490.000 đồng và 11.990.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác.

KIM THANH