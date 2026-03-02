Galaxy Buds4 Series với chất âm Hi-Fi đa tầng sống động

Samsung Electronics đã ra mắt Galaxy Buds4 Pro và Galaxy Buds4, tái định nghĩa chuẩn mực mới cho tai nghe cao cấp với chất lượng âm thanh hi-fi đa tầng vượt trội và trải nghiệm đeo thoải mái cả ngày dài.

Buds4 Series giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm hệ sinh thái Galaxy.

Với Buds4 series, Samsung đã thiết lập nên bản sắc thiết kế Buds đặc trưng, một thiết kế được tối ưu dựa trên phân tích hàng trăm triệu dữ liệu khuôn tai người dùng toàn cầu cùng hơn 10.000 mô phỏng.

Buds4 series sở hữu thiết kế công thái học tinh xảo, với phần đầu tai nghe nhỏ và vừa vặn hơn để mang đến cảm giác đeo chắc chắn và thoải mái suốt cả ngày dài. Thân tai nghe được hoàn thiện với khu vực điều khiển bằng ngón tay được chạm khắc tinh tế giúp người dùng dễ dàng nhận biết vị trí thao tác và điều chỉnh cài đặt. Bên cạnh đó, hộp đựng hình vỏ sò trong suốt không chỉ giúp việc cất giữ và sạc pin trở nên trực quan và tiện lợi hơn bao giờ hết, mà còn làm nổi bật thiết kế đường cắt dạng thanh tinh xảo, mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và phong cách thanh lịch mọi lúc mọi nơi.

Galaxy Buds4 Pro và Galaxy Buds4 sở hữu cấu trúc thiết kế độc đáo nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của người dùng. Galaxy Buds4 Pro được chế tác vừa vặn với ống tai, kết hợp chất lượng âm thanh vượt trội cùng hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng tối ưu các nhu cầu sử dụng.

Trong khi đó, Galaxy Buds4 sở hữu thiết kế mở cải tiến (Open-type), mang đến trải nghiệm âm thanh thoải mái và dễ dàng sử dụng. Người dùng cũng có thể lựa chọn nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau. Galaxy Buds4 Pro và Galaxy Buds4 có hai lựa chọn màu sắc Trắng và Đen cùng lớp hoàn thiện nhám mờ tinh tế, đồng thời Galaxy Buds4 Pro còn có thêm phiên bản giới hạn màu Hồng Mơ độc quyền tại Samsung.com.

Buds4 Pro được trang bị màng loa trầm (woofer) mới lớn hơn, ứng dụng thiết kế cải tiến giúp tối ưu không gian. Bằng cách mở rộng diện tích rung tối đa và thu gọn phần viền loa, màng loa trầm lớn hơn tăng gần 20% diện tích loa hiệu dụng. Khi kết hợp cùng loa âm cao (tweeter), những cải tiến này mang đến trải nghiệm âm thanh tự nhiên, đắm chìm trong âm trầm rõ nét và âm cao đặc sắc, hỗ trợ chuẩn âm thanh 24-bit/96kHz, tái hiện chất âm chân thực chuẩn phòng thu.

Galaxy Buds4 Series còn trang bị các nâng cấp phần mềm được cải tiến dựa trên trải nghiệm âm thanh thích ứng mạnh mẽ mà người dùng đã yêu thích ở các thế hệ Buds tiền nhiệm. Chống ồn chủ động nâng cao có khả năng loại bỏ từ tiếng ồn giao thông cường độ lớn đến những âm thanh xung quanh thường ngày, mang đến trải nghiệm đắm chìm, thích ứng linh hoạt trong mọi điều kiện môi trường.

Đối với người dùng Galaxy, Buds4 Series mang đến nhiều khả năng tích hợp hơn nữa nhằm giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm hệ sinh thái Galaxy. Người dùng có thể dễ dàng kích hoạt các công cụ AI - bao gồm Bixby, Google Gemini và Perplexity - thông qua điều khiển bằng giọng nói và thao tác rảnh tay, cho phép duy trì sự kết nối với môi trường xung quanh khi đang tận hưởng trải nghiệm âm thanh trọn vẹn. Galaxy Buds4 Pro cũng cho phép truy cập các tính năng AI trực tiếp trên tai nghe mà không cần chạm vào điện thoại, giúp người dùng tích hợp AI vào thói quen sử dụng hằng ngày dễ dàng hơn bao giờ hết.

Galaxy Buds4 series, ra mắt cùng với Galaxy S26 series, hiện đã bắt đầu nhận đặt hàng trước tại một số thị trường kể từ hôm nay và sẽ chính thức mở bán từ ngày 11-3-2026 với giá bán như sau: Galaxy Buds4 Pro: 6.790.000 đồng, Galaxy Buds4: 4.990.000 đồng… cùng nhiều khuyến mãi khác.

BÌNH LÂM