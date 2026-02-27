OPPO Find N6 lộ ảnh thực tế, cộng đồng mong đợi

OPPO Find N6 không phải bản nâng cấp nhỏ lẻ kiểu “thêm vài điểm hiệu năng rồi đổi tên” mà là sự tổng hợp của nhiều bước tiến lớn cùng một lúc: nếp gấp vô hình, camera 200MP lần đầu trên điện thoại gập, chip thế hệ mới, pin dung lượng lớn hơn và một hệ sinh thái phụ kiện hoàn chỉnh.

OPPO Find N6 với bên ngoài không khác OPPO Find N5 nhưng hoàn toàn khác biệt khi chạm vào

Theo các nguồn tin rò rỉ, OPPO có thể ra mắt Find N6 tại Trung Quốc vào ngày 17-3. Về cấu hình, OPPO Find N6 được cho là sở hữu màn hình gập trong 8,12 inch và màn hình ngoài 6,62 inch. Hệ thống camera có thể gồm cảm biến chính 200MP đi kèm tele kính tiềm vọng, góc siêu rộng và cảm biến đa phổ, cùng 2 camera selfie 20MP cho cả 2 trạng thái gập và mở.

Bên trong, thiết bị nhiều khả năng sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 bản 7 nhân, kết hợp RAM tối đa 16GB và bộ nhớ trong lên tới 1TB. Máy còn có pin 6,000mAh cùng sạc nhanh 80W có dây và 50W không dây. Các tùy chọn màu sắc bao gồm tím, đen và trắng.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kỳ vọng, Find N6 hoàn toàn có thể trở thành một trong những mẫu điện thoại gập phẳng nhất từng xuất hiện trên thị trường. Và đáng chú ý, điện thoại có màn chính phẳng hơn và nếp gấp gần như vô hình, hướng đến mục tiêu trở thành chiếc điện thoại gập toàn diện nhất từ trước đến nay.

Có nhiều thông tin cho rằng, một trong những tính năng hoàn toàn mới so với OPPO Find N5 là hỗ trợ bút cảm ứng tích hợp AI. Trên màn hình gập 8,12 inch rộng rãi, bút cảm ứng mở ra khả năng ghi chú tay, phác thảo ý tưởng, ký tài liệu điện tử hay tương tác thông minh với các ứng dụng AI ngay trên màn hình.

Hệ thống bản lề được cho là thiết kế lại hoàn toàn và sử dụng hợp kim titan - vật liệu vừa nhẹ vừa bền, thường xuất hiện trên các thiết bị cao cấp. Bên cạnh đó, hãng được đồn đoán đang áp dụng thế hệ kính siêu mỏng mới, tối ưu khả năng chống biến dạng theo thời gian.

Song song đó, OPPO còn xây dựng hệ sinh thái phụ kiện từ tính đa dạng gồm ốp lưng bảo vệ, giá đỡ góc nghiêng, ví gắn thẻ và pin dự phòng, tất cả gắn kết từ tính tiện lợi và dễ tháo lắp… đảm bảo người dùng được trải nghiệm mới mẻ ngay từ ngày đầu.

KIM THANH