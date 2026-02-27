Huawei trở lại phân khúc đồng hồ chạy bộ chuyên nghiệp

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei đã giới thiệu những thiết bị công nghệ mới nhất tại sự kiện ra mắt sản phẩm toàn cầu “Now is Your Run” diễn ra ngày 26-2-2026 tại Madrid (Tây Ban Nha).

HUAWEI WATCH GT Runner 2 được giới thiệu tại sự kiện

Trở lại phân khúc đồng hồ chạy bộ chuyên nghiệp sau 5 năm, Huawei mang đến phiên bản HUAWEI WATCH GT Runner 2 với nhiều cải tiến. Tại sự kiện, Huawei cũng ra mắt loạt sản phẩm trải dài ở nhiều lĩnh vực, gồm HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Band 11 Series, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, và HUAWEI FreeBuds Pro 5.

Cũng trong dịp này, Eliud Kipchoge, người từng hai lần vô địch marathon Olympic, đã được công bố là đại sứ toàn cầu của dòng HUAWEI WATCH GT Runner.

Suốt hơn một thập kỷ qua, Huawei đã khẳng định vị thế trong mảng thiết bị theo dõi sức khỏe và thể thao với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Riêng ở lĩnh vực chạy bộ, công ty đã hợp tác thử nghiệm cùng hơn 100 vận động viên, đạt độ chính xác trên 97% trong việc dự đoán thành tích thi đấu.

Tại sự kiện ra mắt, HUAWEI WATCH GT Runner 2 gây ấn tượng với loạt tính năng nổi bật. Trang bị kiến trúc ăng-ten nổi 3D hoàn toàn mới, thiết bị mang đến khả năng định vị chính xác vượt trội, liên tục ghi nhận quãng đường và quỹ đạo di chuyển ngay cả khi tín hiệu bị gián đoạn.

Sản phẩm cũng tích hợp chế độ marathon thông minh, hỗ trợ quản lý lộ trình và cung cấp các chỉ số theo thời gian thực trong suốt quá trình thi đấu hoặc tập luyện. Không chỉ hỗ trợ các vận động viên chuyên nghiệp trong việc nâng cao thành tích, HUAWEI WATCH GT Runner 2 còn mang đến trải nghiệm chạy bộ thông minh, chuyên sâu cho cả người dùng phổ thông.

Bên cạnh HUAWEI WATCH GT Runner 2, Huawei cũng giới thiệu loạt thiết bị đeo mới, nhằm mang đến trải nghiệm luyện tập chuyên nghiệp và cá nhân hóa hơn. Đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH Ultimate 2 ra mắt phiên bản màu xanh lá nổi bật, duy trì thế mạnh ở bộ môn Lặn và các hoạt động ngoài trời, đồng thời bổ sung tính năng nâng cao dành riêng cho bộ môn Golf, mang đến trải nghiệm thể thao cao cấp, chính xác và thông minh hơn.

Trong khi đó, vòng đeo tay thông minh HUAWEI Band 11 Series sở hữu thiết kế thanh lịch, màn hình lớn và rõ nét, đảm bảo hiển thị tốt ngay cả dưới ánh nắng mạnh. Tích hợp theo dõi sức khỏe, ghi nhận hoạt động và nhiều tiện ích trong một thiết bị nhỏ gọn, sản phẩm trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho nhu cầu vận động hằng ngày.

Tại Việt Nam, các sản phẩm này cũng sẽ sớm được ra mắt, dự kiến trong quý 1 năm nay, mở đầu với HUAWEI Band 11 Series vào ngày 3-3 sắp tới.

KIM THANH