Xiaomi 17 Series tiếp tục khẳng định chuẩn mực nhiếp ảnh di động

Xiaomi đã giới thiệu Xiaomi 17 Series tại Việt Nam, đồng thời ra mắt LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi nhân dịp kỷ niệm 100 năm Leica và 4 năm hợp tác giữa 2 thương hiệu.

Là tâm điểm của Xiaomi 17 Series, Xiaomi 17 Ultra được định vị là mẫu smartphone flagship mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh toàn diện nhất của thương hiệu, nơi cảm biến lớn, thiết kế quang học cao cấp và công nghệ zoom quang học cơ học được tích hợp trong một thiết bị duy nhất.

Xiaomi 17 Ultra sở hữu cảm biến Light Fusion 1050L 1 inch thế hệ mới, với công nghệ Leica LOFIC HDR, giúp xử lý ánh sáng tốt hơn trong những tình huống phức tạp. Nhờ cấu trúc cảm biến được cải tiến, thiết bị có thể giữ lại nhiều chi tiết hơn ở cả vùng sáng và vùng tối trong cùng một bức ảnh, hạn chế tình trạng cháy sáng hoặc mất chi tiết khi chụp ngược sáng hay chụp đêm.

Ống kính tele Leica 200MP hỗ trợ thu phóng kết hợp quang học và cơ học, mang lại chất lượng hình ảnh chuẩn quang học trên toàn bộ dải tiêu cự 75–100mm. Cơ chế zoom quang học giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, đồng thời hỗ trợ chụp cận cảnh ở khoảng cách 30cm và zoom xa đến 400mm.

Toàn bộ hệ thống camera được xây dựng trên thiết kế quang học Leica UltraPure mới, với cấu trúc thấu kính cao cấp và lớp phủ đa tầng chính xác nhằm giảm lóa và hạn chế hiệu ứng bóng ma. Ống kính Leica APO trên camera tele kiểm soát sai lệch màu ngay từ nguồn quang học, đảm bảo hình ảnh sắc nét và trung thực. Xiaomi 17 Ultra còn sở hữu camera góc siêu rộng 50MP và camera trước 50MP, giúp hoàn thiện trải nghiệm chụp ảnh chất lượng cao trên mọi tiêu cự.

Màn hình Xiaomi HyperRGB 6.9 inch trên Xiaomi 17 Ultra với độ sáng tối đa lên đến 3500 nit giúp nội dung luôn hiển thị rõ ràng, ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Tần số quét thích ứng LTPO 1–120Hz mang lại chuyển động mượt mà trong từng thao tác, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ điện năng theo từng tình huống sử dụng.

Nhân kỷ niệm 100 năm, Leica đã kết hợp cùng Xiaomi để giới thiệu LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu. Được thiết kế bởi đội ngũ Leica, sản phẩm kế thừa trực tiếp ngôn ngữ của dòng Leica M huyền thoại. Mặt lưng tối giản, cụm camera tròn đặc trưng và dấu chấm đỏ biểu tượng tạo nên một diện mạo mang đậm dấu ấn di sản trăm năm của Leica, đồng thời vẫn giữ được tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp của một smartphone flagship đến từ Xiaomi. Điểm nhấn nổi bật của LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi nằm ở Leica Camera Ring, vòng điều khiển vật lý tích hợp quanh cụm camera, cho phép người dùng xoay để kích hoạt nhanh camera hoặc điều chỉnh các thông số như EV, tốc độ màn trập và hiệu ứng hình ảnh một cách trực quan. Thiết bị còn tích hợp chế độ Leica Essential với hai phong cách Leica M3 và Leica M9 được tái tạo dựa trên dữ liệu hình ảnh thực tế, mô phỏng đặc tính tương phản, sắc độ và chất ảnh đặc trưng của Leica. Phiên bản đặc biệt này là sự hội tụ giữa tinh hoa Leica và nền tảng công nghệ flagship của Xiaomi, mang đến một trải nghiệm nhiếp ảnh mang tính biểu tượng trong kỷ nguyên smartphone.

Trang bị hệ thống 3 camera Leica, Xiaomi 17 mang đến khả năng chụp ảnh linh hoạt trên nhiều tiêu cự. Camera chính sử dụng ống kính Leica Summilux khẩu độ f/1.67 kết hợp cảm biến Light Fusion 950, giúp cải thiện khả năng thu sáng và tái tạo chi tiết tốt hơn trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Nhờ đó, thiết bị có thể giữ được độ cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối, đặc biệt khi chụp đêm hoặc ngược sáng. Xiaomi 17 tích hợp ống kính tele Leica 60mm với độ phân giải 50MP, hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 10cm. Camera siêu rộng 50MP mở rộng khả năng sáng tạo với góc nhìn bao quát, trong khi camera trước 50MP đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét.

Không chỉ mạnh mẽ trong nhiếp ảnh, Xiaomi 17 còn được tối ưu cho quay video chất lượng cao với khả năng quay 8K 30fps và 4K 60fps Dolby Vision. Hệ thống 4 mic tích hợp hỗ trợ thu âm đa hướng, mang lại trải nghiệm hình ảnh và âm thanh đồng bộ.

Xiaomi 17 sở hữu thiết kế tối giản nhưng tinh tế với bốn tùy chọn màu sắc gồm đen, xanh rừng, hồng tuyết và xanh băng. Khung kim loại cao cấp kết hợp mặt lưng hoàn thiện mượt mà tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng. Với trọng lượng khoảng 191g và độ hoàn thiện tỉ mỉ, Xiaomi 17 mang lại sự cân bằng giữa tính di động và đẳng cấp flagship.

Xiaomi 17 Series được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu suất xử lý vượt trội và mạnh mẽ. Kiến trúc CPU và GPU mới giúp tăng cường hiệu năng xử lý hình ảnh, AI và đồ họa, đảm bảo khả năng quay chụp liên tục độ phân giải cao, quay video 4K 120fps mượt mà.

Công nghệ pin Xiaomi Surge tiếp tục được nâng cấp với dung lượng 6000mAh trên Xiaomi 17 Ultra và 6330mAh trên Xiaomi 17. Nhờ mật độ năng lượng cao và hệ thống quản lý pin tối ưu, bộ đôi thiết bị duy trì thời lượng sử dụng dài trong khi vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ. Công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge hỗ trợ 90W trên Xiaomi 17 Ultra và 100W trên Xiaomi 17, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng.

Bên cạnh đó, Xiaomi 17 Series còn đạt chuẩn IP68 chống bụi và nước, tích hợp cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình và hệ thống âm thanh stereo hỗ trợ Dolby Atmos, hoàn thiện trải nghiệm flagship cao cấp từ hiệu năng, hiển thị đến kết nối.

Xiaomi 17 Series sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 28-2-2026, tại tất cả hệ thống cửa hàng bán lẻ, và các nền tảng thương mại điện tử trên toàn quốc. LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi với bộ nhớ 16GB + 1TB, có giá 49.990.000 đồng. Xiaomi 17 Ultra (gồm 3 lựa chọn màu sắc xanh ánh sao, đen và trắng), với 2 phiên bản bộ nhớ 16GB + 512GB và 16GB + 1TB, có giá lần lượt là 39.990.000 đồng và 42.990.000 đồng. Xiaomi 17 (gồm 4 lựa chọn màu sắc xanh rừng, đen, xanh băng, hồng tuyết), với 2 phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB và 12GB + 512GB, có giá lần lượt là 26.990.000 đồng và 28.490.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác.

KIM THANH