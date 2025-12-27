Mang rác đến, rinh quà về

Sáng 27-12, hàng ngàn người dân mang vỏ pin, bình ắc quy, bóng đèn hỏng, vỏ bình xịt côn trùng... đến công viên trung tâm của phường Dĩ An (TPHCM) để đổi quà là cây xanh, vật dụng gia đình làm bằng vật liệu thân thiện môi trường.

Người dân mang rác thải đến đổi quà

Đây là hoạt động tại chương trình đổi rác nguy hại lấy quà, do UBND phường Dĩ An tổ chức nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác và bảo vệ môi trường.

Ông Phan Tấn Thịnh mang bóng đèn cũ đến đổi quà

Sau khi mang hàng chục bóng đèn, vỏ pin cũ đến cân và được bộ phận tiếp nhận phát phiếu nhận quà, cầm món quà là cây xanh trên tay, ông Phan Tấn Thịnh (60 tuổi, nhà ở khu phố 1, phường Dĩ An) cho rằng đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp bản thân ông và những người xung quanh nâng cao ý thức trong việc phân loại rác và góp phần bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Chương trình do UBND phường Dĩ An thực hiện nhận được sự hưởng ứng của người dân

Theo ông Võ Tường Văn, Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An, chương trình nhằm hình thành thói quen phân loại rác hằng ngày của người dân, góp phần giảm thiểu rác thải tự phát, đặc biệt là chất thải nguy hại như vỏ pin, vỏ bình ắc quy, bóng đèn, vỏ thuốc, vỏ bình xịt côn trùng…

Đây là một trong những hoạt động nhằm hướng tới xây dựng phường Dĩ An sáng- xanh- sạch- đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại diện lãnh đạo địa phương trao quà cho người dân

VĂN CHÂU