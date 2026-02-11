Phường Xóm Chiếu: Chăm lo tết cho 430 thiếu nhi, người dân khó khăn

Trao quà chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại phường Xóm Chiếu

Chương trình mong muốn mang đến những món quà tinh thần ý nghĩa, góp phần chăm lo, động viên các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi và người dân trên địa bàn phường Xóm Chiếu.

Qua đó, để mọi người dân cùng đón một mùa xuân vui tươi, ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình.

Người dân tham dự tại chương trình tối 11-2

Tại chương trình, hơn 1.000 hộ dân phường Xóm Chiếu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn thời trang đặc sắc từ các văn nghệ sĩ chuyên nghiệp, các em học sinh cùng người dân trên địa bàn phường.

Ban tổ chức đã trao tặng 430 phần quà tết chăm lo các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vượt khó học tốt. Tổng kinh phí chăm lo gần 300 triệu đồng.

Chương trình nghệ thuật do thiếu nhi và người dân phường Xóm Chiếu biểu diễn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu Nguyễn Quốc Thái trao quà người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội phường Xóm Chiếu đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách có công, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ vượt nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Tổng kinh phí chăm lo từ nguồn kinh phí của Trung ương, thành phố, phường và nguồn vận động gần 9,5 tỷ đồng.

Trao giải các hội thi tại khu phố

Chương trình nghệ thuật do thiếu nhi ph﻿ường Xóm Chiếu biểu diễn

Trao quà đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

THÁI PHƯƠNG