Phường Xóm Chiếu: Chăm lo tết cho 430 thiếu nhi, người dân khó khăn

Tối 11-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xóm Chiếu (TPHCM) tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ”, với chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” năm 2026.

IMG_7900.JPG
Trao quà chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại phường Xóm Chiếu

Chương trình mong muốn mang đến những món quà tinh thần ý nghĩa, góp phần chăm lo, động viên các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi và người dân trên địa bàn phường Xóm Chiếu.

Qua đó, để mọi người dân cùng đón một mùa xuân vui tươi, ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình.

IMG_7884.JPG
Người dân tham dự tại chương trình tối 11-2

Tại chương trình, hơn 1.000 hộ dân phường Xóm Chiếu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn thời trang đặc sắc từ các văn nghệ sĩ chuyên nghiệp, các em học sinh cùng người dân trên địa bàn phường.

Ban tổ chức đã trao tặng 430 phần quà tết chăm lo các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vượt khó học tốt. Tổng kinh phí chăm lo gần 300 triệu đồng.

IMG_7892.JPG
Chương trình nghệ thuật do thiếu nhi và người dân phường Xóm Chiếu biểu diễn
IMG_7857.JPG
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu Nguyễn Quốc Thái trao quà người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội phường Xóm Chiếu đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách có công, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ vượt nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Tổng kinh phí chăm lo từ nguồn kinh phí của Trung ương, thành phố, phường và nguồn vận động gần 9,5 tỷ đồng.

IMG_7885.JPG
Trao giải các hội thi tại khu phố
IMG_7876.JPG
Chương trình nghệ thuật do thiếu nhi ph﻿ường Xóm Chiếu biểu diễn
IMG_7869.JPG
Trao quà đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
THÁI PHƯƠNG

