Phường Xuân Hòa khánh thành đường cờ, đường hoa đón tết

Hai công trình "Đường cờ Tổ quốc" và "Xuân Hòa muôn sắc hoa" vừa được phường Xuân Hòa (TPHCM) khánh thành trong những ngày giáp tết, tạo được điểm nhấn cảnh quan rực rỡ, mang đậm không khí xuân trên những tuyến đường trung tâm thành phố.

Đường cờ - đường hoa trên đường Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa. Ảnh: THANH HIỀN

Sáng 12-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Xuân Hòa tổ chức lễ khánh thành hai công trình Đường cờ Tổ quốc và "Xuân Hòa muôn sắc hoa".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường cho biết, công trình Đường cờ Tổ quốc có 655 vị trí lắp đặt trụ cờ trên 10 tuyến đường, bảo đảm đúng quy cách, an toàn, không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị mà còn tạo nên không gian trang nghiêm, khang trang, giàu bản sắc.

Còn công trình Đường hoa là thực hiện trang trí hoa tươi tại 53 gốc cây xanh trên các tuyến Trần Quốc Thảo và Lý Chính Thắng đã tạo được điểm nhấn cảnh quan rực rỡ, tươi mới, mang đậm không khí xuân. Công trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: THANH HIỀN

“Hai công trình được ra mắt hôm nay không chỉ có ý nghĩa về chỉnh trang đô thị mà còn mang giá trị chính trị – xã hội sâu sắc. Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục rà soát, nhân rộng hai mô hình này bằng hình thức đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia giữ gìn cảnh quan, trật tự đô thị, để các tuyến đường trên địa bàn phường ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh”, ông Hậu chia sẻ.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa cắt băng khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" và công trình "Xuân Hòa muôn sắc hoa". Ảnh: THANH HIỀN

Ông Dương Minh Hải, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Hòa cho biết thêm, công trình Đường cờ Tổ quốc giai đoạn 1 được thực hiện trên 10 tuyến đường với sự tham gia của 1.685 hộ dân và các cơ quan, doanh nghiệp, tổng kinh phí 389 triệu đồng. Đến giai đoạn 2, phường sẽ thực hiện trên các tuyến đường còn lại. Như vậy, 32 tuyến đường trên toàn phường sẽ rực rỡ cờ Tổ quốc.

Lễ khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” và công trình "Xuân Hòa muôn sắc hoa". Ảnh: THANH HIỀN

THANH HIỀN