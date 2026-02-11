Chợ hoa Tết Bình Đông 2026 với nhiều cây trái độc đáo

Lần đầu tiên được tổ chức với tên gọi “Chợ hoa Tết Bình Đông”, sự kiện quy tụ hơn 500 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn đến từ Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TPHCM.

Tối 11-2, Chợ hoa Tết Bình Đông mừng Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc trên tuyến đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông (TPHCM).

Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Đông, đánh trống khai mạc Chợ hoa Tết Bình Đông 2026. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Lần đầu tiên được tổ chức với tên gọi “Chợ hoa Tết Bình Đông”, sự kiện quy tụ hơn 500 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn đến từ Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TPHCM.

Hàng trăm chủng loại hoa kiểng, cây ăn trái và nông sản đặc trưng vùng miền được giới thiệu, tạo nên không gian rực rỡ sắc xuân giữa lòng đô thị.

Bên cạnh các loại hoa quen thuộc như mai vàng, cúc, lan, vạn thọ, hoa giấy, chợ hoa còn gây ấn tượng với nhiều giống cây trái độc đáo như bưởi đỏ nhung, mít thước, vú sữa ăn được cả vỏ, mận thơm mùi mía...

Linh vật “ngựa vàng phi nước đại” của phường Bình Đông. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Điểm nhấn của sự kiện là không gian “Ngôi nhà chung” - nơi kết nối, trưng bày sản phẩm chất lượng cao của các địa phương, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao thương và phát triển bền vững.

Không gian tết truyền thống được tái hiện sinh động qua góc phố Ông Đồ trên đường số 6 và số 12 - Tạ Quang Bửu, nơi du khách xin chữ, viết câu đối đầu xuân.

Cổng chào nổi bật với linh vật “ngựa vàng phi nước đại” tượng trưng cho khát vọng bứt phá, thịnh vượng của địa phương.

Chuỗi hoạt động cộng đồng cũng thu hút đông đảo người dân như hội thi trang trí xe đạp hoa từ vật liệu tái chế, hội thi thư pháp “Nét chữ đầu xuân” và trải nghiệm gói, nấu bánh tét truyền thống.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cùng lãnh đạo địa phương chung vui tại không gian gói bánh tét. Ảnh: ĐÌNH DƯ



Đặc biệt, chương trình nghệ thuật diễn ra hàng đêm từ 12 đến 15-2 tại hai sân khấu, góp phần làm phong phú không khí lễ hội.

Chợ hoa Tết Bình Đông sẽ kéo dài từ nay đến trưa 16-2 (nhằm 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

