Bắt khẩn cấp "Khánh Sky" liên quan vụ livestream chửi bới trên mạng

Chiều 3-8, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1992, ở tỉnh Hưng Yên, còn gọi "Khánh Sky").

Nguyễn Văn Hợi bị bắt để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.



Liên quan tới vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy tìm Hồ Văn Khoa (sinh năm 1992, trú tại TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra.

Hồ Văn Khoa và Nguyễn Văn Hợi (bìa phải)

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Viện Kiểm sát khu vực 7 tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc đã được đơn vị chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra cấp trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29-7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (còn gọi "Vua Quạt") tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Văn Hợi lớn tiếng yêu cầu Trần Đình Tiệp ra gặp.

Tại đây, Nguyễn Văn Hợi livestream khoảng 15 phút trên mạng xã hội, liên tục sử dụng những lời lẽ lăng mạ, đe dọa và yêu cầu "Vua Quạt" phải ra gặp xin lỗi. Buổi livestream này thu hút lượng tương tác hơn 200.000 lượt xem cùng lúc, gây mất an ninh trật tự và xôn xao dư luận.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn về hoạt động từ thiện trên mạng xã hội.

ĐỖ TRUNG