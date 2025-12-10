Định danh tài sản vô hình trong kỷ nguyên số

Ngày 10-12, Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý TPHCM phối hợp cùng Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo quốc gia thường niên về bản quyền và quyền sao chép với chủ đề “Định danh và bảo vệ tài sản vô hình - nền tảng phát triển kinh tế sáng tạo Việt Nam”.

Các đại biểu, diễn giả, khách mời tham dự hội thảo. Ảnh: THIỆN THANH

Hội thảo quy tụ đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia sở hữu trí tuệ, nhà quản lý, doanh nghiệp... nhằm tìm lời giải cho bài toán quản trị và bảo vệ "tài sản vô hình" trong bối cảnh kinh tế số.

Trong kỷ nguyên số, các tài sản vô hình như dữ liệu, phần mềm, bài giảng số, tác phẩm số… đang trở thành nguồn vốn nền tảng của doanh nghiệp và tổ chức. Tuy nhiên, phần lớn nguồn tài sản này tại Việt Nam hiện vẫn chưa được định danh đúng chuẩn, thiếu cơ sở pháp lý đầy đủ để bảo vệ và khai thác hiệu quả.

TS Trương Thị Minh Sâm, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý TPHCM, nhấn mạnh: Tài sản vô hình đang ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp và của cả quốc gia. Việc định danh và bảo vệ nguồn tài sản này tại Việt Nam vẫn còn nhiều khoảng trống pháp lý, thiếu các chuẩn mực chung về quản trị. Hội thảo là dịp để chúng ta nhìn nhận thẳng thắn và tìm ra giải pháp biến tri thức thành sức mạnh kinh tế bền vững.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển và ông Hoàng Trọng Quang, Chủ tịch Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác. ẢNH: THIỆN THANH

Tại phiên thảo luận chuyên sâu, các diễn giả tập trung phân tích khung pháp lý hiện hành; đồng thời đề xuất mô hình cấp phép tập thể áp dụng cho giáo dục, thư viện và doanh nghiệp - một mô hình đã được triển khai hiệu quả tại hơn 50 quốc gia, góp phần minh bạch hóa thù lao tác giả và nâng cao hiệu quả quản trị dữ liệu.

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra, dù các nghị quyết chiến lược đều nhấn mạnh vai trò của kinh tế tri thức, nhưng trên thực tế vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa quy định pháp luật và việc thực thi quyền sao chép, quyền tác giả.

Bên cạnh đó, hội thảo dành thời lượng thảo luận về các thách thức mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn, đặc biệt là vấn đề an ninh thông tin, nhận diện rủi ro và vai trò của quản trị dữ liệu trong khu vực công lẫn tư. Các giải pháp bảo vệ tài sản vô hình trong môi trường số được mổ xẻ dưới nhiều góc độ.

Hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng pháp lý và kỹ thuật cho hệ sinh thái bản quyền, qua đó tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo Việt Nam trong giai đoạn tới.

TRỌNG TRUNG