Đang khỏe mạnh, người đàn ông bất ngờ nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa

Từ một dấu hiệu tưởng chừng đơn giản, một người đàn ông 41 tuổi được phát hiện xuất huyết tiêu hóa mức độ trung bình sau khi thực hiện nội soi tiêu hóa.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ đang nội soi cho người bệnh

Ngày 7-5, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ cho biết vừa tiếp nhận người bệnh N.H.B. (41 tuổi, ngụ TPHCM), thể trạng khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý. Lý do khiến anh đến bệnh viện chỉ xuất phát từ một dấu hiệu tưởng chừng đơn giản: đi tiêu phân đen.

Trước đó, anh B. vẫn sinh hoạt bình thường, không thấy đau bụng hay mệt mỏi. Tuy nhiên, đi ngoài thấy phân đen hơn bình thường. Ban đầu cũng nghĩ do ăn uống, không định đi khám nhưng người nhà thấy lạ nên hối thúc anh B. đi kiểm tra.

Tại Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, người bệnh được chỉ định thực hiện nội soi tiêu hóa. Kết quả nội soi ghi nhận xuất hiện một ổ loét mặt trước hành tá tràng đang chảy máu và một ổ loét khác tại hang vị. Xét nghiệm cho kết quả anh B. bị nhiễm vi khuẩn H.P (Helicobacter pylori – một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm loét dạ dày – tá tràng).

Ngay trong quá trình nội soi, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp cầm máu tại vị trí tổn thương và được chỉ định nhập viện điều trị và theo dõi sát. Việc xử trí kịp thời đã giúp tình trạng sức khỏe của anh được kiểm soát.

Theo BS-CK2 Trần Vũ Minh Phát, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, có những trường hợp xuất huyết tiêu hóa có thể diễn tiến âm thầm, từ từ. Người bệnh không để ý triệu chứng rõ ràng cho đến khi lượng máu mất đi đã nhiều. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, sẽ dẫn tới biến chứng nặng.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh

"Những người trên 40 tuổi, người có tiền sử bệnh lý dạ dày – tá tràng, nhiễm vi khuẩn H.P, hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc giảm đau… nên chủ động nội soi tiêu hóa định kỳ. Việc tầm soát không chỉ giúp phát hiện sớm các tổn thương mà còn góp phần phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra”, BS-CK2 Trần Vũ Minh Phát khuyến cáo.

Theo BS-CK2 Trần Vũ Minh Phát, hiện nội soi tiêu hóa không chỉ đóng vai trò chẩn đoán mà còn là phương pháp can thiệp hiệu quả trong nhiều tình huống cấp cứu, đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa. Thông qua nội soi, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp niêm mạc đường tiêu hóa, phát hiện chính xác vị trí tổn thương như viêm loét, polyp hay các bất thường khác. Quan trọng hơn, với các trường hợp chảy máu, việc can thiệp cầm máu có thể được thực hiện ngay trong quá trình nội soi, giúp kiểm soát tình trạng nhanh chóng, hạn chế nguy cơ biến chứng.

THÀNH SƠN