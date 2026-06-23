Miền Bắc, miền Trung tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 40 độ C

Ngày 23-6, nắng nóng tiếp tục bao trùm Bắc bộ và Trung bộ; nhiều nơi ở Trung bộ có thể đạt 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại TPHCM, thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa dông cục bộ.

Nắng nóng gay gắt trong một phố nhỏ ở trung tâm Hà Nội chiều 22-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 23-6, khu vực Bắc bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên, tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngày 24-6, vùng núi và trung du Bắc bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên, tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25-6. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tại TPHCM, ngày 23-6, thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất khoảng 33-35 độ C, thấp nhất 25-27 độ C.

Theo hệ thống thông tin chất lượng môi trường không khí của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chất lượng không khí tại TPHCM trong ngày 23-6 ở mức tốt đến trung bình tùy thời điểm. Mức trung bình nhìn chung chưa ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, song nhóm nhạy cảm được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài.

Đồ họa có dùng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Trước đó, ngày 22-6, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, một số nơi trên 39 độ C. Một số điểm đo ghi nhận nền nhiệt cao như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 39,1 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40 độ C và Tuy Hòa (Đắk Lắk) 39,6 độ C.

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PHÚC HẬU