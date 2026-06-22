Từ nay đến 20-7: Bắc bộ và Trung bộ còn nhiều đợt nắng nóng, Nam bộ nhiều ngày mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 22-6 đến 20-7, tại Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng với số ngày có nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm. Tây Nguyên và Nam bộ có nhiều ngày mưa dông vào chiều tối và đêm.

Hà Nội đang vào chuỗi ngày nắng nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước trong 1 tháng tới phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C.

Tại khu vực Trung bộ, cơ quan khí tượng cảnh báo có thể xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất.

Trong khi đó, gió mùa Tây Nam hoạt động sẽ khiến khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có nhiều ngày có mưa rào và dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, có ngày mưa vừa đến mưa to.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.

Đối với khu vực Biển Đông, từ nay đến ngày 20-7 có thể có bão song khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam không lớn.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, gió mạnh do mưa dông, gió mùa Tây Nam hoặc hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo ngắn hạn để chủ động phương án ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thời tiết nổi bật trong 1 tháng qua: Bắc bộ xuất hiện 4 đợt nắng nóng diện rộng.

Trung bộ ghi nhận 3 đợt nắng nóng, nhiều nơi vượt 40 độ C.

Bắc bộ xảy ra 5 đợt mưa diện rộng.

Lượng mưa tại nhiều khu vực Bắc bộ và Trung bộ thấp hơn trung bình nhiều năm.

Một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ngày và nhiệt độ cao nhất vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

PHÚC VĂN