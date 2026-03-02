Miền Bắc và miền Trung oi nóng trước khi có đợt không khí lạnh tràn về

Miền Bắc oi nóng trong ngày 2-3 trước khi trở lạnh, đêm nay không khí lạnh gây mưa, giảm nhiệt. Nam bộ nắng nóng, chiều mưa dông diện hẹp.

Hà Nội trong buổi sáng 2-3, trước khi có không khí lạnh từ đêm nay. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, sáng 2-3, khối không khí lạnh đã áp sát biên giới phía Bắc. Từ đêm 2-3, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng, gây mưa rào, dông và làm giảm nhiệt độ ở miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Trước đó, từ ngày và đêm 1-3, Hà Nội và miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt trước đợt không khí lạnh tràn về. Trong ngày 2-3, thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng và oi nóng. Khu vực Tây Bắc bộ có nắng sớm, trưa và chiều oi nóng, hầu như không mưa. Đông Bắc bộ sáng nhiều mây, trưa và chiều giảm mây, có nắng, nhiệt độ tăng nhanh.

Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình có khả năng nhiều mây, trời nồm ẩm. Khu vực ven biển có độ ẩm cao, ít nắng nên nền nhiệt không tăng mạnh như Hà Nội.

Từ đêm 2-3, khi không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể mưa rào và dông, nhiệt độ giảm nhanh. Thời điểm giao mùa trong tháng 3 tiềm ẩn nguy cơ dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật.

Tại Trung bộ, do tác động của hoàn lưu trước khối không khí lạnh kết hợp gió Tây Nam hoạt động mạnh, vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện các điểm nắng nóng từ 35 C trở lên. Ven biển các tỉnh này nhiệt độ thấp hơn nhưng vẫn oi nóng.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cho biết Tây Nguyên và Nam bộ trong ngày 2-3 có nắng sớm, nắng mạnh vào trưa và đầu giờ chiều. Chiều tối, 2 khu vực này có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ, diện hẹp.

PHÚC VĂN