Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Sáng 2-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định và tặng hoa đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, sáng 2-3. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định của Bộ Chính trị: điều động, phân công đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận công tác và giữ các chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng thời điều động, phân công đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng công bố quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu nhận nhiệm vụ, sáng 2-3

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn; đồng thời gửi lời cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Khang với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong một thời gian dài, đã có nhiều cống hiến, đóng góp tích cực, quan trọng đối với phong trào công nhân, công tác công đoàn, công tác mặt trận trong thời gian qua.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng giai cấp công nhân, đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn; phát huy các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Anh Tuấn. Nguồn: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

PHÚC VĂN