Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học

Sáng 5-9, tại lễ khai giảng ở điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương , xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu với toàn ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng 5-9, việc tổ chức lễ khai giảng đồng loạt trên toàn quốc, gắn với khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Đây cũng là hoạt động góp phần lan tỏa những kết quả bước đầu sau một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Năm học 2026-2027 có chủ đề: Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất.

Sau lễ chào cờ và video giới thiệu các trường nội trú ở biên giới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đọc thư gửi ngành giáo dục của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với truyền thống hiếu học của dân tộc, lòng tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, năm học 2026-2027 sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà.

Tại các điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS ở địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, khu vực miền núi phía Bắc, giáo viên, học sinh, phụ huynh chia sẻ về niềm hạnh phúc được học tập trong những lớp học khang trang, hiện đại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh , hiền tài là nguyên khí của quốc gia, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi, muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt, Thủ tướng nêu rõ, sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống, lao động và cống hiến.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Lào Cai, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

​Trong hành trình đó, năm học 2026 - 2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Theo Thủ tướng, cùng với lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn 1 năm tập trung cao độ triển khai việc xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới mà còn là điểm tựa của niềm tin vào tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai. ​

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Lào Cai, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng, động lực then chốt. Điều đó đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy dạy những gì mình có sang dạy những gì người học và đất nước cần; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. ​

Thủ tướng đề nghị năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.

Thủ tướng đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành; xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn - nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu; đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Lào Cai, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh vị trí đặc biệt cao quý của người thầy, Thủ tướng mong các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy; dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.

Thủ tướng cũng mong các bậc phụ huynh luôn là điểm tựa gia đình vững chắc, đồng hành cùng nhà trường; lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình.

Thủ tướng mong ​các cháu học sinh, sinh viên hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước...

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Lào Cai, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng tin tưởng vững chắc rằng năm học 2026 - 2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Sau phát biểu của Thủ tướng, các đại biểu đã tiến hành nghi thức khánh thành hơn 100 trường nội trú biên giới trên cả nước. Cùng với đó là nghi thức đánh trống khai trường do các Hiệu trưởng trên cả nước thực hiện để đón 26 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà cho các trường nội trú là 20 quả bóng đá cho mỗi trường để các em học sinh rèn luyện thể thao.

PHAN THẢO