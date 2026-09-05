ĐBSCL: Khánh thành 3 trường nội trú, học sinh dự khai giảng bằng vỏ lãi

Cùng với cả nước, sáng 5-9, hàng triệu học sinh ở ĐBSCL và tỉnh Tây Ninh dự lễ khai giảng, bước vào năm học mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và nguyên Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng học bổng cho các em học sinh tại Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: QUANG VINH



Tại tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu.

Năm học 2025-2026, Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu có 25 giải học sinh giỏi quốc gia, 128 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; trong đó có 30 giải Nhất cấp tỉnh. Năm học 2026-2027, trường đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển năng lực tư duy độc lập, tự học, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tại TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đến dự lễ khai giải năm học mới tại Trường THCS-THPT Ngã Sáu (xã Châu Thành).

Năm học 2026-2027, TP Cần Thơ có 406 cơ sở giáo dục (giảm 64,88% so với năm học 2025-2026), với gần 690.000 em. Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, TP Cần Thơ triển khai 32/32 dự án (hơn 63 tỷ đồng) đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học trên địa bàn thành phố.

Trong năm học mới, TP Cần Thơ đã triển khai hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 38 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng số đối tượng được hỗ trợ là 26.999 học sinh, kinh phí thực hiện 5,72 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự lễ khai giải năm học mới tại Trường THCS-THPT Ngã Sáu, xã Châu Thành, TP Cần Thơ

Học sinh Trường THCS-THPT Ngã Sáu, xã Châu Thành, TP Cần Thơ dự lễ khai giảng năm học mới



Tại An Giang, Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức khánh thành 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm: Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Vĩnh Gia (xã Vĩnh Gia), Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Khánh An (xã Khánh Bình) và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành (xã Giang Thành).

Năm học 2026-2027, tỉnh An Giang giảm số đầu mối cơ sở giáo dục từ 1.296 trường xuống còn 678 trường (giảm 618 trường, tương đương 47,7%).

Tại Cà Mau, từ sáng sớm, nhiều học sinh sống ở lâm phần rừng tràm U Minh Hạ, thuộc xã Khánh Lâm (một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Cà Mau) được phụ huynh đưa đến Trường Tiểu học Trịnh Văn Hưởng bằng vỏ lãi. Tại xã Khánh Lâm, hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn, việc di chuyển, đi lại của người dân chủ yếu bằng đường thủy. Để các em học sinh đi lại, học tập thuận lợi, phụ huynh trong khu vực đã góp tiền mua xăng, thay nhau đưa đón các em.

Học sinh ở lâm phần rừng tràm U Minh Hạ, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau được phụ huynh đưa đi dự khai giảng bằng vỏ lãi. Ảnh: TẤN THÁI



Ở Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ - phân hiệu 1 (ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau), có hơn 40% học sinh là đồng bào dân tộc Khmer. Thầy Vũ Minh Tài, Phó Hiệu trưởng trường chia sẻ: “Phân hiệu 1 của trường có hơn 310 học sinh (bao gồm cả điểm lẻ). Trước khi bước vào năm học mới, nhà trường đã tìm hiểu, hỗ trợ dụng cụ, tập vở cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Trong ngày đầu năm học mới, tất cả học sinh đều đến lớp trong niềm vui hân hoan, phấn khởi”.

TẤN THÁI - QUANG VINH - TUẤN QUANG - TÂM CHÍ