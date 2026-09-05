Điểm cầu trung tâm lễ khai giảng năm học 2026-2027 đặt tại Trường Phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Sáng 5-9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự lễ khai giảng tại điểm cầu Trung tâm. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn.

Thủ tướng dự lễ khai giảng tại điểm cầu trung tâm ở Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương, Lào Cai. Ảnh: TTXVN

Trường nằm giữa không gian vùng cao biên giới. Công trình được đầu tư trên diện tích gần 5ha, với tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng, đáp ứng quy mô 28 lớp, 980 học sinh.

Các khối nhà học, khu nội trú, khu sinh hoạt và các hạng mục phụ trợ đã được hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh.

Sân thể thao, đường chạy và các không gian ngoài trời đã được đưa vào sử dụng, tạo thêm điều kiện cho học sinh học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động tập thể.

Toàn cảnh Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương, Lào Cai. Ảnh: MOET

Các phòng học được bố trí bàn ghế, thiết bị và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng phục vụ dạy và học trong năm học 2026-2027.

Năm học này, Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương tổ chức 28 lớp với 980 học sinh, gồm 12 lớp tiểu học và 16 lớp THCS.

Thủ tướng dự lễ khai giảng tại điểm cầu trung tâm ở Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương, Lào Cai. Ảnh: TTXVN

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, những ngày cuối tháng 8 có khoảng 350 công nhân tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng tại trường. Sau chưa đầy 300 ngày kể từ khi khởi công, nhiều hạng mục của trường đã cơ bản hoàn thiện. Công trình được bàn giao, đưa vào vận hành từ ngày 25-8.

Sân thể thao, đường chạy và các không gian ngoài trời của Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: MOET

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, cô Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng trường cho biết, trường nội trú thực sự là niềm vui lớn của nhân dân, giáo viên, học sinh nơi đây. “Nhiều em nhà xa cách trường hơn 20km, có trường nội trú, các em sẽ không phải đi học xa, điều kiện ăn ở bảo đảm, các em rất hạnh phúc. Không chỉ người dân, mà mỗi cán bộ, giáo viên chúng tôi đều thấy xúc động, phấn khởi với môi trường giáo dục sạch đẹp, khang trang, hiện đại”, cô Hiệu trưởng chia sẻ.

Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo biệt phái giáo viên từ các trường phổ thông trên địa bàn xã Mường Khương về trường nội trú.

Từ ngày 20-8, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra trực tiếp tại trường và làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về công tác chuẩn bị khánh thành Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương.

>>> Chùm ảnh về Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: MOET

* Sáng 5-9, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THCS Hùng Vương (phường Trảng Bom, TP Đồng Nai).

Cùng dự có Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đồng Nai Vũ Hồng Văn dự lễ khai giảng tại Trường THCS Hùng Vương. Ảnh: CN

Trước lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài Quốc tổ Hùng Vương trong khuôn viên nhà trường.

Hơn 1 triệu học sinh, học viên, sinh viên và giáo viên TP Đồng Nai bước vào năm học mới. Ngành giáo dục Đồng Nai tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ưu tiên các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Đáng chú ý, sau quá trình sắp xếp, toàn thành phố giảm 435 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 40,03%.

Hơn 1 triệu học sinh TP Đồng Nai bước vào năm học mới 2026-2027. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đối với học sinh tại 8 xã biên giới đất liền, chính sách hỗ trợ bữa ăn theo Nghị định 339/2025/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục tạo thêm điều kiện để học sinh yên tâm đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực biên giới.

PHAN THẢO - PHÚ NGÂN