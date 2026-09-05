26 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới

Sáng nay 5-9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 chung trên toàn quốc và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội, dự lễ khai giảng sáng 5-9. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh thành bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giáo viên dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Du. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Các hoạt động riêng được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp và kết thúc trước 7 giờ 30 phút. Bộ GD-ĐT đề nghị thực hiện thống nhất các nghi thức trong chương trình chung: tất cả các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Không khí khai giảng tại Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội, sáng 5-9. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các trường học ở Hà Nội, giáo viên và học sinh nô nức đến trường từ sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Thời tiết sáng nay tại Hà Nội mát mẻ, rất thuận lợi cho lễ khai giảng.

Không khí khai giảng tại Trường Mầm non Phúc Diễn, Hà Nội. Ảnh: HUYỀN NGUYỄN

Tại trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Hà Đông, Hà Nội, giáo viên, học sinh, phụ huynh đến từ sớm. 6 giờ 45 phút, lễ khai giảng bắt đầu, mở đầu là các tiết mục do giáo viên và học sinh của trường biểu diễn.

Cô Phương Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du cho biết, năm học mới này, Trường Tiểu học Nguyễn Du được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Du và Trường Tiểu học Trần Phú, mở ra một chặng đường mới với quy mô, sức mạnh và những kỳ vọng mới.

Học sinh dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Du. Ảnh: LÂM NGUYÊN

Đây là lễ khai giảng đầu tiên diễn ra sau đợt sắp xếp mạng lưới trường công quy mô nhất trong gần 50 năm qua, cả nước cắt giảm khoảng 1/2 đầu mối ở bậc phổ thông, còn khoảng 18.500 trường.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, việc tinh gọn đầu mối nhằm chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục"; tối ưu nguồn lực, giảm biên chế quản lý để tăng giáo viên đứng lớp; nâng cao chất lượng và không gây xáo trộn với học sinh, phụ huynh.

Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội, dự lễ khai giảng sáng 5-9. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cũng từ năm học này, cả nước dùng chung bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống", sau 5 năm dùng nhiều bộ nhằm giảm những khác biệt, tạo thuận lợi hơn cho học sinh, giảm chi phí và tăng khả năng sử dụng chung học liệu...

Năm học 2026-2027, cả nước có khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên, trong đó, khoảng 19,4 triệu học sinh phổ thông (gồm cả giáo dục thường xuyên cấp THPT), tăng nhẹ so với năm học trước.

PHAN THẢO