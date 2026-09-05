Tiếng trống khai trường rộn rã ở đặc khu Trường Sa

Tại các điểm trường trên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường học được chỉnh trang sạch đẹp. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trang trí trang trọng; bàn ghế, lớp học, sân trường được vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp. Những học sinh trong bộ quần áo mới, mang theo sách vở, đồ dùng học tập háo hức đến trường, tạo nên không khí đặc biệt trong ngày hội khai trường giữa biển trời Tổ quốc.
Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, tạo không khí phấn khởi cho thầy và trò.
Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, cho biết: “Đối với cán bộ, chiến sĩ trên đảo, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học tập, rèn luyện là trách nhiệm và tình cảm của những người lính nơi đảo xa”.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến, phụ huynh trên đảo Đá Tây, chia sẻ: “Nhìn các con vui vẻ đến trường trong ngày khai giảng, gia đình rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ phối hợp với giáo viên, động viên các cháu chăm ngoan, học tốt, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường”.
Em Nguyễn Phạm Ngọc Trinh, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trường Sa, chia sẻ: “Em rất vui khi dự lễ khai giảng cùng các bạn và thầy cô trên đảo. Trong năm học này, em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết với các bạn và nghe lời thầy cô, cha mẹ. Em rất tự hào khi được học tập trên đảo Trường Sa”.
Tại đảo Sinh Tồn, đội ngũ giáo viên bước vào năm học mới với tinh thần trách nhiệm cao. Trong điều kiện xa đất liền, thời tiết khắc nghiệt, các thầy, cô giáo chủ động chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, dành sự quan tâm đến từng học sinh.
Giáo viên Phan Quang Tuấn, Trường Tiểu học Sinh Tồn, tâm sự: “Dạy học ở Trường Sa có những khó khăn riêng, nhưng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ và phụ huynh trên đảo. Chúng tôi mong muốn mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui”.