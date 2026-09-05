Tiếng trống khai trường rộn rã ở đặc khu Trường Sa

Sáng 5-9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2026-2027, thầy và trò tại 4 trường tiểu học trên đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi.

Giáo viên, học sinh, nhân dân và các lực lượng trên đảo Trường Sa chào mừng năm học mới

Tại các điểm trường trên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường học được chỉnh trang sạch đẹp. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trang trí trang trọng; bàn ghế, lớp học, sân trường được vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp. Những học sinh trong bộ quần áo mới, mang theo sách vở, đồ dùng học tập háo hức đến trường, tạo nên không khí đặc biệt trong ngày hội khai trường giữa biển trời Tổ quốc.

Lễ chào cờ trang nghiêm trong buổi Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Trường Sa

Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, tạo không khí phấn khởi cho thầy và trò.

Cán bộ, chiến sĩ, phụ huynh đảo Đá Tây hân hoan đưa các em học sinh đến trường

Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, cho biết: “Đối với cán bộ, chiến sĩ trên đảo, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học tập, rèn luyện là trách nhiệm và tình cảm của những người lính nơi đảo xa”.

Buổi khai giảng tại Trường Tiểu học Đá Tây

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến, phụ huynh trên đảo Đá Tây, chia sẻ: “Nhìn các con vui vẻ đến trường trong ngày khai giảng, gia đình rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ phối hợp với giáo viên, động viên các cháu chăm ngoan, học tốt, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường”.

Tặng quà cho giáo viên tại Trường Tiểu học Đá Tây

Em Nguyễn Phạm Ngọc Trinh, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trường Sa, chia sẻ: “Em rất vui khi dự lễ khai giảng cùng các bạn và thầy cô trên đảo. Trong năm học này, em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết với các bạn và nghe lời thầy cô, cha mẹ. Em rất tự hào khi được học tập trên đảo Trường Sa”.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa đánh hồi trống khai giảng năm học mới

Cán bộ, chiến sĩ, phụ huynh trên đảo Trường Sa hân hoan đưa các em học sinh đến trường

Tại đảo Sinh Tồn, đội ngũ giáo viên bước vào năm học mới với tinh thần trách nhiệm cao. Trong điều kiện xa đất liền, thời tiết khắc nghiệt, các thầy, cô giáo chủ động chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, dành sự quan tâm đến từng học sinh.

Thầy giáo Phan Quang Tuấn, Trường Tiểu học Sinh Tồn gặp gỡ các em học sinh sau khi khai giảng

Giáo viên Phan Quang Tuấn, Trường Tiểu học Sinh Tồn, tâm sự: “Dạy học ở Trường Sa có những khó khăn riêng, nhưng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ và phụ huynh trên đảo. Chúng tôi mong muốn mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui”.

TIẾN THẮNG