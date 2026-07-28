Mở rộng hợp tác giữa TPHCM và vùng Catalonia, Tây Ban Nha

Chiều 28-7, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp ông Salvador Illa i Roca, Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia (Tây Ban Nha) cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tiếp Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia Salvador Illa i Roca. Ảnh: VIỆT ANH

Tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 4-2025, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đến TPHCM. Lãnh đạo hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ hữu nghị hợp tác cấp địa phương. Chuyến thăm của Chủ tịch vùng Catalonia và sáng kiến tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Catalonia - TPHCM tiếp tục cụ thể hóa định hướng này.

TPHCM và thủ phủ Barcelona của vùng Catalonia đã ký Bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2009 nhưng chưa triển khai được nhiều hoạt động cụ thể. Vì vậy, chuyến thăm lần này là dịp để hai bên cập nhật nội dung hợp tác phù hợp với tiềm năng, nhu cầu mới.

Giới thiệu các thế mạnh của TPHCM, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh đề nghị vùng Catalonia tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các chương trình hợp tác về quy hoạch đô thị, phát triển giao thông công cộng, đường sắt đô thị, quản lý du lịch bền vững, giáo dục và đào tạo, tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và thể thao.

Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia Salvador Illa i Roca cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo TPHCM; đánh giá cao môi trường đầu tư và định hướng phát triển các ngành công nghệ tiên phong của thành phố.

Ông Salvador Illa i Roca cũng giới thiệu thế mạnh của vùng Catalonia, một trong những đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa và du lịch hàng đầu của Tây Ban Nha, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, du lịch. Qua đó, ông mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với Catalonia trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

VIỆT ANH