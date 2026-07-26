Tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển, đã cứu được 45 người

Ngày 26-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cập nhật thông tin vụ tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Trên tàu có 62 người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương đến hiện trường.

Việt Nam triển khai cứu hộ cứu nạn với sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn từ phía Trung Quốc và tàu, trực thăng đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn. Đến trưa 26-7, đã cứu sống được 45 người.

Hiện các lực lượng chức năng, tàu cá tích cực tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ công dân kịp thời.

Các cơ quan chức năng cũng đã có hình thức thông tin kịp thời đến gia đình các nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn và biện pháp tiếp theo để đưa công dân về bờ an toàn.

"Việt Nam gửi lời cảm ơn các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói.

MINH DUY