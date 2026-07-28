Tối 27-7, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 27-7 đến 29-7, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà và Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam có Nghị sĩ Cheang Vun, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán; Nghị sĩ Loy Sophat, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Đầu tư, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Phát triển nông thôn, Môi trường, Tài nguyên nước và Khí tượng; Nghị sĩ Kep Chuk Tema, Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Chức năng công và Công tác biên giới; Nghị sĩ Lork Kheng, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Công tác xã hội, Cựu chiến binh, Hướng nghiệp thanh niên, Lao động, Đào tạo nghề và Công tác phụ nữ; Nghị sĩ Nin Saphon, Chủ nhiệm Ủy ban Công chính, Vận tải, Hàng không dân dụng, Bưu chính, Viễn thông, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Mỏ, Năng lượng, Thương mại, Quy hoạch đất đai, Đô thị hóa và Xây dựng, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tại sân bay quốc tế Nội Bài. ẢNH: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary dự kiến có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, thăm một số tập đoàn, cơ sở y tế của Việt Nam. Ngoài ra, các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước dự kiến có các cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

TS Chheang Vannarith, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Nhóm cố vấn của Quốc hội Campuchia, nhận định, việc Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam sẽ mở ra trang mới trong lịch sử quan hệ song phương giữa hai Quốc hội, cùng hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, thông qua nhiều hoạt động hợp tác giữa hai bên...

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TTXVN