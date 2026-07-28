Sáng 28-7, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29-7.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tham quan triển lãm ảnh về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tại lễ đón chính thức. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đến viếng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, sau đó dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ) và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD. Hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.

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