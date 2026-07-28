Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary

Tại lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tham quan triển lãm ảnh về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary.
Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đến viếng tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, sau đó dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ) và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.
Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD. Hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.