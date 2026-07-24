Chủ tịch Quốc hội Campuchia sắp thăm chính thức Việt Nam

Ngày 24-7, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29-7.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024; trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6,86 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ) và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD, đứng thứ hai trong 85 địa bàn nước ta đầu tư ra nước ngoài (sau Lào) và trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản).

Hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.

Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước trong khu vực và trên thế giới.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đã sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30-11 đến 2-12-2023. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà Samdech Khuon Sudary trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Campuchia, ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII và kiện toàn bộ máy lãnh đạo của quốc gia này.

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