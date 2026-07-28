Ngành tòa án Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin

Chiều 28-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Phayvy Syboualypha đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Phayvy Syboualypha. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án nhân dân tối cao Lào trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hợp tác tư pháp là một trong những trụ cột quan trọng góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền ở mỗi nước, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, đồng thời tạo môi trường pháp lý ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án hai nước cần tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng hợp tác xây dựng tòa án điện tử và chuyển đổi số; phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, đào tạo chuyên ngành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, thẩm phán hai nước.

Đặc biệt, ngành tòa án hai nước cần thắt chặt phối hợp giữa tòa án các địa phương biên giới trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm buôn bán người và buôn bán ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng biên giới Việt Nam - Lào ổn định, hòa bình và phát triển; duy trì sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ quan điểm lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có Hội đồng Chánh án các nước ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai cơ quan tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đã ký kết; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp lãnh đạo và cán bộ trẻ; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động xét xử; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu cải cách tư pháp của mỗi nước cũng như cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác cấp cao Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy hợp tác tư pháp; tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đào tạo cán bộ và chuyển đổi số. Trên nền tảng hợp tác ba bên ngày càng hiệu quả, có thể mở rộng hợp tác với ngành tòa án Thái Lan, Myanmar và các nước Tiểu vùng, từng bước hình thành cơ chế phối hợp về các vấn đề pháp lý, tư pháp cùng quan tâm.

Đồng chí Phayvy Syboualypha trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, đồng thời khẳng định Tòa án nhân dân tối cao Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam để triển khai hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tiếp tục giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành tòa án hai nước, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

MINH DUY