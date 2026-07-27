Nhật Bản viện trợ dự án giáo dục hòa nhập tại Cà Mau

Ngày 27-7, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM tổ chức lễ ký kết viện trợ với Tổ chức Asia Rainbow (Cầu vồng châu Á), tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản.

Theo đó, Asia Rainbow tiếp nhận khoản viện trợ trị giá 114.772 USD để triển khai giai đoạn 2 Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường mầm non và tiểu học ở tỉnh Cà Mau.

Dự án sẽ tổ chức các khóa tập huấn chuyên gia, tập huấn tại địa phương và trường học; đồng thời khảo sát, phỏng vấn nhằm xây dựng đội ngũ cốt cán trong lĩnh vực giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo và bà Baba Yumiko, Giám đốc Tổ chức Asia Rainbow, tại lễ ký kết. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ono Masuo đánh giá cao những đóng góp của Asia Rainbow đối với giáo dục Việt Nam trong gần hai thập niên qua. Ông cho rằng dự án sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam.

Ông Ono Masuo nhấn mạnh, Chính phủ Nhật Bản mong muốn quan hệ Nhật Bản - Việt Nam tiếp tục được thắt chặt, từ hợp tác cấp chính phủ đến các hoạt động ở cơ sở như dự án do Asia Rainbow triển khai.

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để dự án đạt hiệu quả cao; đồng thời mong chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của dự án.

PHƯƠNG NAM