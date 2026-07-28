Chính trị

Đối ngoại

Vụ tàu Khôi Nguyên: Đưa 48 người được cứu sống trở về đất liền

SGGPO

Bộ Ngoại giao cho biết, liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tính đến chiều 27-7, đã có 48 người được cứu sống.

Lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Hiện toàn bộ 48 người đang trên đường trở về đất liền.

Trong các ngày 26-7 và 27-7, lực lượng chức năng các bên đã nỗ lực triển khai hết sức khẩn trương công tác tìm kiếm, cứu nạn, chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với người gặp nạn.

Bất chấp sóng to, gió lớn, biển động mạnh khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, các lực lượng chức năng của Việt Nam hiện vẫn kiên trì triển khai các nỗ lực tìm kiếm những người còn lại với quyết tâm cao nhất.

Tin liên quan
MINH DUY

Từ khóa

Tàu Khôi Nguyên 18 Bộ Ngoại giao 48 người tìm kiếm cứu nạn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn