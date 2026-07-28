Ngày 28-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary khẳng định, Campuchia coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam, coi thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia, đồng thời nhấn mạnh truyền thống đoàn kết Việt Nam - Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, ngày 28-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Campuchia chia sẻ, Quốc hội Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao hai nước; nhấn mạnh tinh thần và kết quả cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (2-2026) là kim chỉ nam cho quan hệ keo sơn giữa hai Đảng, hai nước. Đặc biệt, hai nước sẽ cùng tăng cường kết nối toàn diện, gìn giữ và vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ổn định, trường tồn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tại cuộc tiếp, ngày 28-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp, ngày 28-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary phát biểu tại cuộc tiếp, ngày 28-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng về bước phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước, nhất là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia với tin cậy chính trị là nền tảng. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Samdech Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Quốc hội tích cực thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác, phối hợp nghiên cứu, ban hành các chính sách tạo thuận lợi cho quan hệ hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong tình hình mới, nhất là sự tin cậy chính trị, hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh, gắn kết về kinh tế và thông hiểu, gắn bó giữa người dân; đồng thời đề cao vai trò của Đảng trong định hướng chiến lược cho tổng thể quan hệ song phương, ba bên, chỉ đạo sát sao Chính phủ, các bộ, ngành cụ thể hóa các kết quả đạt được; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế cuộc gặp giữa ba Thủ tướng; ba Chủ tịch Quốc hội; ba Bộ trưởng Quốc phòng; ba Bộ trưởng Công an, Nội vụ; ba Bộ trưởng Ngoại giao.

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, Tiểu vùng Mê Kông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của ASEAN và tầm quan trọng của môi trường hòa bình, ổn định với tất cả các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.

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