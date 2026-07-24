Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Ngày 24-7, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2026, nhằm định hướng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên giáo và dân vận các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: XUÂN HẠNH

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Thành ủy TPHCM; Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí, Bộ Ngoại giao...

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chia sẻ, công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó dự báo.

Đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2026. Ảnh: XUÂN HẠNH

TPHCM là địa phương có mạng lưới lãnh sự lớn nhất cả nước, có quan hệ hợp tác với hơn 85 thành phố, địa phương trên thế giới, gần 3 triệu kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài cùng hơn 30 tổ chức hữu nghị đang hoạt động. Do đó, công tác thông tin đối ngoại càng có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút nguồn lực, quảng bá môi trường đầu tư và nâng cao vị thế, uy tín của Thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, làm tốt công tác thông tin đối ngoại chính là góp phần tạo dựng niềm tin, thu hút nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các đại biểu được chia sẻ chuyên đề “Kỹ năng quảng bá hình ảnh địa phương thông qua công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” do đồng chí Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí, Bộ Ngoại giao trình bày và chuyên đề “Công tác lễ tân đối ngoại”, do lãnh đạo Sở Ngoại vụ TPHCM trình bày.

Các nội dung tập huấn góp phần cập nhật kiến thức, đồng bộ thông tin tạo thống nhất trong nhận thức, tư duy, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp và nòng cốt trong triển khai công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TPHCM.

XUÂN HẠNH