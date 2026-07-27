Điện mừng kỷ niệm lần thứ 73 cuộc tấn công Pháo đài Moncada của Cuba

Nhân dịp nước Cộng hòa Cuba kỷ niệm lần thứ 73 cuộc tấn công Pháo đài Moncada (26-7-1953 - 26-7-2026), ngày 26-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudes, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba; Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội của Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández.

Khu di tích cách mạng, trại lính Moncada. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.

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TTXVN