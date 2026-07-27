Chính trị

Đối ngoại

Điện mừng kỷ niệm lần thứ 73 cuộc tấn công Pháo đài Moncada của Cuba

SGGP

Nhân dịp nước Cộng hòa Cuba kỷ niệm lần thứ 73 cuộc tấn công Pháo đài Moncada (26-7-1953 - 26-7-2026), ngày 26-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudes, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba; Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội của Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández.

Moncada-260726.jpg
Khu di tích cách mạng, trại lính Moncada. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.

Tin liên quan
TTXVN

Từ khóa

Việt Nam - Cuba quan hệ Việt Nam Cuba Cuba nước Cộng hòa Cuba kỷ niệm 73 năm cuộc tấn công Pháo đài Moncada Pháo đài Moncada ngày 26-7 Cuba Cách mạng Cuba Đảng Cộng sản Cuba Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn