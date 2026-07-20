Mondelez Kinh Đô nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" lần thứ 3 liên tiếp

Mondelez Kinh Đô Việt Nam vừa được vinh danh năm thứ ba liên tiếp bởi HR Asia với giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 (Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026), bao gồm hai hạng mục: "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á"; và "Chuyển đổi Nguồn nhân lực Xuất sắc"; (HR Asia People Transformation Awards).

HR Asia Best Companies to Work for in Asia là chương trình giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược nhân sự hiệu quả và môi trường làm việc xuất sắc lớn nhất Châu Á, được tổ chức thường niên tại 15 quốc gia ở Châu Á, chương trình quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực tham gia.

Quy trình xét giải kéo dài hơn ba tháng bao gồm: khảo sát nội bộ nhân viên, đánh giá chiến lược nhân sự, phân tích dữ liệu và thẩm định thực tế - phản ánh trung thực mức độ gắn kết, sự hài lòng và niềm tự hào của đội ngũ với tổ chức.

Được biết trước đó, Công ty cũng đã được chứng nhận Top Employer (Nhà tuyển dụng hàng đầu) toàn cầu hai năm liên tiếp từ Top Employers Institute. Sự ghi nhận liên tiếp từ các tổ chức quốc tế khẳng định vị thế dẫn đầu của Mondelez Kinh Đô trong việc kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

THÁI HƯƠNG