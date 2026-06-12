Mong muốn Intel đồng sáng tạo công nghệ tại Việt Nam

Ngày 12-6, tại TPHCM, Công ty Intel Products Việt Nam (IPV) với nhà máy tại Khu Công nghệ Cao đã kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026). Đến dự có Bộ Trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được… cùng nhiều khách mời đại diện các bộ, ngành.

Bộ Trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân cùng các đại biểu tham quan sản phẩm của IPV trình diễn tại chương trình.

Hai mươi năm trước, Intel đã đưa ra một quyết định mang tầm nhìn chiến lược khi quyết định đầu tư vào Việt Nam cùng sứ mệnh “Kiến tạo tương lai cho cả Intel và Việt Nam”. Vào năm 2006, nhà máy IPV được xây dựng tại tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) với chỉ vài trăm nhân sự tiên phong cùng chung một niềm tin vào tiềm năng phát triển của Việt Nam. Ngày nay, IPV là cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel, tạo ra khoảng 6.500 việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao.

Bộ Trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân Phát biểu tại chương trình, Bộ Trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân đánh giá cao các kết quả hoạt động của IPV trong thời gian và khẳng định IPV đã đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển công nghiệp vi mạch cho TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. “Trong 20 năm đến chúng tôi mong muốn Intel cùng các doanh nghiệp Việt Nam dịch chuyển từ chuỗi giá trị sang đồng sáng tạo công nghệ, cùng nghiên cứu, cùng phát triển sản phẩm mới phục vụ thị trường…”, Bộ Trưởng Vũ Hải Quân chia sẻ.

Theo ông Kenneth Tse, Tổng Giám đốc IPV, suốt 20 năm qua, IPV đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm và đóng góp hơn 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu. Chỉ tính riêng trong năm 2025, IPV đã đóng góp khoảng 11,67 tỷ USD giá trị xuất khẩu, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu của SHTP và khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của TPHCM. Tính đến nay, Intel đã cam kết đầu tư tổng cộng 4,1 tỷ USD vào Việt Nam. IPV đóng vai trò trọng yếu trong mạng lưới sản xuất của Intel, sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, trong đó nổi bật là dòng vi xử lý tiên tiến Intel Series 3 dành cho AI PC dựa trên công nghệ tiến trình Intel 18A.

Các đại biểu chúc mùng 20 năm IPV.

Sự hiện diện của Intel tại Việt Nam cũng đóng vai trò xúc tác thúc đẩy một hệ sinh thái công nghiệp rộng lớn hơn, hỗ trợ các nhà cung cấp, đơn vị cung ứng dịch vụ logistics, và các đối tác địa phương phát triển song hành cùng doanh nghiệp. Trong suốt hai thập kỷ qua, IPV đã góp phần đào tạo và phát triển gần 10.000 kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật và nhà lãnh đạo người Việt, đồng thời tạo điều kiện cho hơn 600 nhà cung cấp nội địa đạt chuẩn tham gia vào chuỗi sản xuất tiên tiến.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của IPV đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong suốt 20 năm qua, giá trị xuất khẩu lũy tiến của nhà máy từ năm 2010 đến nay đã đạt hơn 100 tỷ USD nên vô cùng tự hào khi chứng kiến kim ngạch xuất khẩu của IPV liên tục tăng trưởng, đạt 11,67 tỷ USD vào năm 2025 và đang trên đà thiết lập cột mốc kỷ lục mới 14,6 tỷ USD trong năm 2026 này.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ: “Chính quyền thành phố trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Ban lãnh đạo Intel trong thời gian qua. Thông qua việc tài trợ các trang thiết bị hiện đại cho SHTP cũng như đóng vai trò cầu nối hiệu quả, đưa thành phố tiếp cận sâu rộng với mạng lưới các doanh nghiệp uy tín tại Hoa Kỳ. Đây là những minh chứng sống động cho thấy mối quan hệ không chỉ dừng lại ở góc độ đầu tư, mà đã nâng tầm thành đối tác chiến lược toàn diện, cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển tương lai”.

Dịp này, Bộ KH-CN, UBND TPHCM cũng tặng nhiều bằng khen, cờ truyền thống cho IPV vì những thành tích, kết quả hoạt động trong thời gian qua.

BÁ TÂN