Hoãn xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Một bị cáo phải điều trị với chẩn đoán sốc mất máu, không thể có mặt tại tòa.

TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử 28 bị cáo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sáng 17-11, TAND TP Hà Nội thông báo thay đổi lịch mở phiên xét xử sơ thẩm từ ngày 18-11 sang 15-12 đối với vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”, xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng).

Lý do là bị cáo Nguyễn Tiến Vy (sinh năm 1985, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đang phải điều trị phẫu thuật với chẩn đoán sốc mất máu do tổn thương mạch gan sau mổ cắt túi mật tại bệnh viện, nên không thể có mặt tại phiên tòa.

Nguyễn Tiến Vy bị Viện KSND tối cao truy tố tội “Đưa hối lộ”.

Trong vụ án, có 28 bị cáo bị truy tố các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”. Trong đó, 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư...

theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ tháng 3-2022 đến 5-2024, 28 bị cáo này có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

ĐỖ TRUNG