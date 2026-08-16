Nhà mình, nhưng tường là của chung

“Đến giờ nghỉ ngơi nhà anh chị phía trên lầu đi nhẹ nhàng, đừng kéo bàn ghế giờ này được không. Nhà mình có em bé cần được ngủ sớm. Nhiều lúc bé giật mình khóc rất tội” - một lời nhắn để lại trong nhóm cư dân chung cư.

Những tin nhắn nội dung như vậy không hiếm. Có người nêu đích danh những căn hộ phía trên hoặc nhà kế bên vì tiếng ồn vào sáng sớm, giờ nghỉ trưa, đặc biệt sau 22 giờ. Không ít trường hợp chủ nhà hơn một lần phải lên tiếng vì tình trạng lặp đi lặp lại.

Chung cư là không gian sống tập thể. Mỗi căn hộ có một “đời sống riêng” nhưng lại dùng chung tường, sàn, hành lang, thang máy… Vì thế, những âm thanh tưởng chừng rất bình thường như trẻ chạy nhảy, khóc lớn, tiếng khoan sửa nhà, hát karaoke, đóng cửa mạnh hay thú cưng sủa… đều có thể trở thành sự phiền toái với những người xung quanh.

Người gây tiếng ồn thường không cố ý, thậm chí không nhận ra âm thanh từ căn hộ của mình ảnh hưởng đến hộ xung quanh. Ở chiều ngược lại, có người bị ảnh hưởng chỉ nhẹ nhàng góp ý, mong hàng xóm điều chỉnh. Một lời xin lỗi, cảm ơn hay hứa rút kinh nghiệm có thể khép lại câu chuyện. Nhưng cũng có khi những lời nhắc nhở biến thành tranh cãi gay gắt trên nhóm cư dân, từ chuyện nhỏ thành mâu thuẫn giữa hàng xóm.

Chung cư, đúng như tên gọi, có những chuyện “chung” chắc chắn là của chung; còn chuyện “riêng” đôi khi chưa chắc chỉ của riêng mình. Bởi nhà là của mình nhưng không gian sống lại có sự kết nối với cộng đồng. Quyền được sinh hoạt bình thường, vì thế, cũng cần đi cùng ý thức không làm ảnh hưởng đến người khác.

Hầu hết chung cư đều có những quy định chung, đặc biệt liên quan đến tiếng ồn. Tuy nhiên, nội quy chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn vẫn là văn hóa ứng xử. Bên cạnh việc xin phép ban quản lý thì một lời thông báo với hàng xóm khi gia đình có việc; hay một lời xin lỗi nếu lỡ gây tiếng ồn, hoặc đơn giản là chủ động giảm âm lượng vào giờ nghỉ ngơi đều thể hiện sự tôn trọng người xung quanh.

Chung cư hiện đại không chỉ được đo bằng tiện ích, dịch vụ hay thiết kế, mà còn bằng chất lượng đời sống cộng đồng. Bớt một chút âm lượng, thêm một chút để ý có thể giảm rất nhiều phiền toái. Nội quy không buộc mọi gia đình phải sống giống nhau, nhưng sự văn minh giúp mỗi người biết đặt mình vào vị trí của người khác và cùng giữ gìn sự bình yên trong một không gian sống chung.

HẢI DUY