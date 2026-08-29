Về chung mái nhà, kết nối đam mê

Phường An Hội Đông tập hợp các câu lạc bộ (CLB) văn hóa, nghệ thuật về một đầu mối, tạo không gian sinh hoạt, giao lưu và biểu diễn thường xuyên.

Không gian sinh hoạt mới giúp các thành viên CLB Dân ca quan họ Mười Nhớ thuận lợi hơn trong tập luyện. Ảnh: NVCC

Không gian sinh hoạt thuận lợi

Cứ đầu giờ chiều mỗi chủ nhật, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông (số 5 đường Nguyễn Văn Lượng), các thành viên CLB Dân ca quan họ Mười Nhớ lại cùng nhau tập hát, tập đội hình, chuẩn bị cho các chương trình biểu diễn.

Được thành lập từ năm 1998, đến cuối tháng 7-2026, CLB chính thức trực thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông. Hiện CLB có 25 thành viên, lớn nhất hơn 70 tuổi, nhỏ nhất 26 tuổi, đến từ nhiều vùng miền và có nghề nghiệp đa dạng, từ giáo viên, bộ đội, nội trợ, đến tiểu thương, người đã nghỉ hưu.

Theo bà Huỳnh Thị Thu Hà, Chủ nhiệm CLB Dân ca quan họ Mười Nhớ, dù mỗi người một công việc khác nhau nhưng tất cả đều nỗ lực duy trì việc tập luyện, vừa để giữ niềm đam mê, vừa sẵn sàng cho các chương trình biểu diễn.

“Từ khi trực thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông, CLB có thêm điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm sinh hoạt cũng như sự hỗ trợ trong quá trình hoạt động nên mọi người háo hức lắm”, bà Thu Hà chia sẻ.

Cùng sinh hoạt tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông còn có CLB Chiếu chèo Phương Nam với gần 30 thành viên, chủ yếu là người lớn tuổi, trong đó có cả những nghệ sĩ chuyên nghiệp đã nghỉ hưu. CLB duy trì sinh hoạt vào thứ bảy hàng tuần, đồng thời tổ chức giao lưu, biểu diễn vào các dịp lễ lớn.

“Chiếu chèo Phương Nam là một trong những CLB chèo đầu tiên tại TPHCM. Phương châm hoạt động là tạo không gian để những người yêu chèo có cơ hội sinh hoạt, giao lưu”, bà Nguyễn Thị Mai Liên, Chủ nhiệm CLB Chiếu chèo Phương Nam, chia sẻ.

Ngoài hai CLB nói trên, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông còn có các CLB Dân ca Ví, Giặm Lam Hồng và Ca múa nhạc kịch Sisi. Theo kế hoạch, cuối tháng 8-2026 phường sẽ có thêm hai CLB nghệ thuật mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông, cho biết: “Trước đây, các CLB hoạt động tự phát, đơn lẻ nên rất khó tổ chức các chương trình. Việc tập hợp các CLB trên vào trung tâm đã giúp mọi người gắn kết, cùng nhau tổ chức các chương trình giao lưu, biểu diễn đa dạng, hấp dẫn hơn”.

Hướng đi tiềm năng

Một lợi thế của các CLB nghệ thuật phường An Hội Đông là được thừa hưởng cơ sở vật chất từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Gò Vấp trước đây. Hiện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông đang xây dựng một sân khấu quy mô 150-200 chỗ ngồi nhằm phục vụ các hoạt động biểu diễn.

Bên cạnh việc tạo không gian hoạt động, địa phương cũng định hướng duy trì sinh hoạt thường xuyên cho các CLB. Theo đó, mỗi quý sẽ có một chương trình nghệ thuật do một CLB làm chủ đạo. Trung tâm sẽ tạo điều kiện về sân khấu, âm thanh, ánh sáng. CLB chủ trì chịu trách nhiệm về chuyên môn và phối hợp với các CLB khác. Theo ông Nguyễn Ngọc Hạnh, cách làm này nhằm tạo điều kiện để các CLB có “đất diễn” thường xuyên, từ đó duy trì hoạt động lâu dài.

Ngoài ra, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông còn định hướng kết hợp hoạt động văn hóa, nghệ thuật với thể dục, thể thao. Phường An Hội Đông là địa phương có truyền thống về thể thao. Cuối năm 2025, Đại hội Thể dục thể thao phường An Hội Đông lần thứ I đã thu hút hàng trăm người dân tham gia. Phường đang xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội thể thao, văn hóa. Người dân có thể tham dự các hoạt động thi đấu thể thao, xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, sức khỏe của nhân dân địa phương.

“CLB Dân ca quan họ Mười Nhớ đang tập luyện các bài vở biểu diễn phù hợp với các chương trình lớn, gắn kết văn hóa - thể thao nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu biểu diễn của địa phương”, bà Huỳnh Thị Thu Hà thông tin.

Phường An Hội Đông đang từng bước hình thành một không gian chung để văn hóa, nghệ thuật và thể thao cùng phát huy giá trị. Khi được tổ chức bài bản, có địa điểm sinh hoạt ổn định, những nguồn lực văn hóa trong cộng đồng có thể trở thành điểm tựa quan trọng để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, gắn kết.

“TPHCM có rất nhiều các CLB nghệ thuật nhưng trước nay chỉ hoạt động đơn lẻ, thiếu sự gắn kết, khó tạo nên sức hút lớn. Với việc cùng tập hợp về một nơi, được sinh hoạt, giao lưu định kỳ, tôi tin rằng các CLB sẽ được học hỏi về phong cách biểu diễn, cách giao lưu, ứng xử với khán giả. Từ đó, ngày càng phát triển, tạo nên sinh khí mới cho đời sống văn hóa ở mỗi địa phương”, bà Huỳnh Thị Thu Hà, Chủ nhiệm CLB Dân ca quan họ Mười Nhớ, bày tỏ.

VĂN TUẤN