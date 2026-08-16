Sức hút mới từ không gian nghệ thuật công cộng tại phố biển Vũng Tàu

Các chương trình ca nhạc, nghệ thuật được biểu diễn miễn phí tại Bãi Trước (phường Vũng Tàu, TPHCM) giúp không gian phố biển thêm tươi mới, sôi động.

Clip Điểm đến hấp dẫn ở phố biển Vũng Tàu. Thực hiện: NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG

Những ngày cuối tuần, khu vực Bãi Trước trở nên nhộn nhịp hơn khi sân khấu mở phục vụ miễn phí các chương trình ca múa nhạc, hòa tấu và một số loại hình nghệ thuật khác. Hoạt động thu hút sự quan tâm, thích thú của người dân và du khách, nhất là các gia đình, nhóm bạn trẻ.

Không gian âm nhạc bên bãi biển nên thơ của phường Vũng Tàu, TPHCM

Hoạt động được triển khai thí điểm sau khi Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu bàn giao một phần mặt bằng Công viên Bãi Trước, khu vực bãi cát tiếp giáp công viên và nhà vệ sinh công cộng để khai thác tạm. Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên được giao vận hành theo hướng xã hội hóa.

Nghệ sĩ phục vụ âm nhạc miễn phí

Theo kế hoạch, chương trình tổ chức vào 2 khung giờ từ 5 giờ đến 9 giờ và từ 17 giờ đến 22 giờ trong 3 ngày cuối tuần.

Nhiều người dân, du khách đánh giá hoạt động này tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng và giải trí đa dạng bên bãi biển.

Một du khách nước ngoài đến thưởng thức âm nhạc

Một gia đình lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp khi đến với phố biển Vũng Tàu

Nếu được duy trì thường xuyên, đa dạng nội dung và bảo đảm chất lượng, mô hình này có thể trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng.

NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG