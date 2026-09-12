193 võ sĩ tranh tài tại giải võ cổ truyền xã Đất Đỏ

Ngày 12-9, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ tổ chức Giải Võ cổ truyền các CLB xã Đất Đỏ (mở rộng) lần thứ II năm 2026, với 193 vận động viên của 13 đơn vị tham dự.

Giải đấu thu hút 193 vận động viên tham dự

Các võ sĩ tranh tài ở 20 nội dung thuộc ba nhóm quyền thuật, đối luyện và đối kháng. Nội dung quyền thuật gồm quyền quy định, quyền tự chọn và quyền tập thể, dành cho các nhóm tuổi từ 6 đến 17 tuổi.

Các võ sĩ đã biểu diễn nhiều bài quyền đặc trưng của võ cổ truyền như Căn bản công pháp, Thần đồng quyền, Tứ Linh Đao, Lão hổ thượng sơn, Phong Hoa Đao, Ngọc Trản quyền, Bát quái côn, Lão mai quyền và Siêu xung thiên.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự

Nội dung đối luyện gồm ba phần: tay không với tay không, tay không với binh khí và binh khí với binh khí. Trong khi đó, các võ sĩ thi đấu đối kháng theo nhóm tuổi, hạng cân nam và nữ.

13 đơn vị tham dự đến từ các địa phương như Đất Đỏ, Phước Hải, Long Hải, Xuân Sơn, Xuyên Mộc…

Các đội thi đấu nội dung đối kháng

Giải đấu là dịp để các võ sĩ cọ xát, nâng cao chuyên môn, đồng thời tìm kiếm những gương mặt trẻ có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu tham dự các giải võ cổ truyền cấp khu vực và toàn quốc.

Giải dự kiến bế mạc vào ngày 13-9.

TRÚC GIANG